Производство продуктов питания увеличилось на 2,1% в Казахстане

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Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства сообщил, что производство продуктов питания за 11 месяцев текущего года увеличилось на 2,1% и составило почти 3 трлн тенге в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

По данным ведомства, отмечается рост производства таких видов импортозависимой продукции, как сыр и творог на 8,7%, колбасные изделия на 4,1%, масло сливочное на 2,9% и масло растительное на 12%.