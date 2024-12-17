Производство продуктов питания увеличилось на 2,1% в Казахстане

Объем производства составил 3 трлн тенге
Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства сообщил, что производство продуктов питания за 11 месяцев текущего года увеличилось на 2,1% и составило почти 3 трлн тенге в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства
По данным ведомства, отмечается рост производства таких видов импортозависимой продукции, как сыр и творог на 8,7%, колбасные изделия на 4,1%, масло сливочное на 2,9% и масло растительное на 12%.
«Рост в данной отрасли до конца года мы видим за счет переработки зерновых, масличных культур и производства сахара. В целях недопущения снижения темпов роста развития отрасли в следующем году объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ будет доведен до 700 млрд тенге, льготного лизинга сельхозтехники до 200 млрд тенге. Планируется внести 1,9 млн тонн минеральных удобрений и увеличить долю элитных семян до 10,5%», — добавил Азат Султанов.