Производство продуктов питания увеличилось на 2,1% в Казахстане

Правительство , Экономика
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Объем производства составил 3 трлн тенге

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов на заседании правительства сообщил, что производство продуктов питания за 11 месяцев текущего года увеличилось на 2,1% и составило почти 3 трлн тенге в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

По данным ведомства, отмечается рост производства таких видов импортозависимой продукции, как сыр и творог на 8,7%, колбасные изделия на 4,1%, масло сливочное на 2,9% и масло растительное на 12%.

«Рост в данной отрасли до конца года мы видим за счет переработки зерновых, масличных культур и производства сахара. В целях недопущения снижения темпов роста развития отрасли в следующем году объем финансирования весенне-полевых и уборочных работ будет доведен до 700 млрд тенге, льготного лизинга сельхозтехники до 200 млрд тенге. Планируется внести 1,9 млн тонн минеральных удобрений и увеличить долю элитных семян до 10,5%», — добавил Азат Султанов.

#питание #продукты #производство

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