Производство растительного масла увеличилось на 26% в Казахстане

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

В 2024 году площадь масличных культур была доведена до 2,9 млн га

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Наибольшие площади посевов масличных культур сосредоточены в таких регионах, как Северо-Казахстанская (23,3% от общей площади посевов), Костанайская (23%), Павлодарская (12,5%), Абай (10,2%), Акмолинская (9,2%) и ВКО (7,7%) области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным ведомства, урожай масличных культур составил 3,3 млн тонн, что на 53% больше, чем в 2023 году (2,1 млн тонн). Из этого объема 1,8 млн тонн составил подсолнечник.

Производство растительного масла продолжает демонстрировать рост. В Казахстане функционируют 88 предприятий мощностью переработки порядка 4 млн тонн сырья в год. В основном, они сосредоточены в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях и области Абай.

«В 2024 году в общей сложности было произведено 753 тыс. тонн растительного масла, что на 12% больше, чем в 2023 году (672,1 тыс. тонн). За январь-февраль 2025 года объем производства увеличился на 26,7%, с 124,8 тыс. тонн до 158,1 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В том числе производство подсолнечного масла увеличилось на 22,4% – с 113 тыс. тонн до 138,2 тыс. тонн», – говорится в официальном сообщении.

Кроме того, объем экспорта растительного масла в прошлом году составил 582,1 тыс. тонн, что на 12% больше, чем в 2023 году. Продукция пользуется высоким спросом в КНР, в которой доля экспорта занимает 42,4% от общего объема экспорта, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане, Кыргызстане, Латвии и Туркменистане.

Для наращивания экспортного потенциала переработанных продуктов Казахстан продолжает развивать сотрудничество с Китаем. Подписанные протоколы санитарных и фитосанитарных требований открывают дополнительные возможности для экспорта продуктов переработки масличных культур.

Там же добавили, что для повышения конкурентоспособности масложировой отрасли предусмотрена поддержка по программе субсидирования субъектов АПК, включая предприятия по переработке масличных культур.

В рамках этой программы предприятия, заключившие договоры займа на пополнение оборотных средств с финансовыми институтами, могут получить льготные кредиты, что способствует дальнейшему развитию отрасли.

#производство #Минсельхоз #масло

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