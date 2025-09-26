Производство растительных масел увеличилось почти на 24% в Казахстане

Сельское хозяйство,Статистика
70
Дана Аменова
специальный корреспондент

Основными странами-импортерами казахстанского растительного масла являются страны СНГ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первые 7 месяцев 2025 года в республике было произведено 521,2 тыс. тонн растительных масел, это на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

 По данным Бюро нацстатистики, экспорт растительных масел за вышеуказанный период вырос на 37,7%. Основными странами-импортерами казахстанского растительного масла являются страны СНГ.

Объем продаж на внутреннем рынке за 7 месяцев текущего года составил 193,1 тыс. тонн, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в сентябре 2025 года в Казахстане начнется пилотный проект по маркировке растительного масла — соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства РК.

#производство #растительное масло #Бюро нацстатистики

Популярное

Все
Судьба журналиста
А я и здесь не промолчала
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Единый счет и smart-контроль тепла
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
В поисках духовной ДНК
Алматы принимает будущее мировых шахмат
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Распоряжение Главы государства о назначении
Указ Главы государства об освобождении от должности
Полны надежд и устремлений
Распоряжение Главы государства о назначении
Между высокими целями и реальностью
Милосердие – это действие
Указ Главы государства об освобождении от должности
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Названа дата старта программы «Кең дала 2» для аграриев
Свыше 16 млн тонн зерновых намолочено в Казахстане
Как проверить личность интервьюеров сельхозпереписи
Фермеры Акмолинской области восстанавливают земли в рамках …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]