Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За первые 7 месяцев 2025 года в республике было произведено 521,2 тыс. тонн растительных масел, это на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Kazpravda.kz

По данным Бюро нацстатистики, экспорт растительных масел за вышеуказанный период вырос на 37,7%. Основными странами-импортерами казахстанского растительного масла являются страны СНГ.



Объем продаж на внутреннем рынке за 7 месяцев текущего года составил 193,1 тыс. тонн, что на 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, в сентябре 2025 года в Казахстане начнется пилотный проект по маркировке растительного масла — соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства РК.