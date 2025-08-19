В сентябре 2025 года в Казахстане начнется пилотный проект по маркировке растительного масла — соответствующий приказ подписал министр сельского хозяйства Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз
Инициатива направлена на внедрение современных цифровых инструментов прослеживаемости в сфере производства и оборота растительных масел.
"В рамках пилотного проекта маркировке подлежат растительные масла и их фракции. Основная задача — выявить возможные технические и организационные риски, определить необходимость доработки отдельных процессов и подготовить предложения по совершенствованию нормативной и методологической базы обязательной маркировки.
Участники рынка получат возможность бесплатно протестировать функционал системы, отработать интеграцию маркировки в существующие производственные процессы и апробировать различные способы нанесения кодов маркировки", - говорится в сообщении.
Цели маркировки включают защиту прав потребителей, борьбу с нелегальным оборотом продукции, повышение прозрачности цепочки поставок и конкурентоспособности казахстанских производителей.
По итогам пилотного проекта Правительство примет решение о введении обязательной маркировки растительного масла, добавили в Минсельхозе.