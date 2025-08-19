Инициатива направлена на внедрение современных цифровых инструментов прослеживаемости в сфере производства и оборота растительных масел.

"В рамках пилотного проекта маркировке подлежат растительные масла и их фракции. Основная задача — выявить возможные технические и организационные риски, определить необходимость доработки отдельных процессов и подготовить предложения по совершенствованию нормативной и методологической базы обязательной маркировки.

Участники рынка получат возможность бесплатно протестировать функционал системы, отработать интеграцию маркировки в существующие производственные процессы и апробировать различные способы нанесения кодов маркировки", - говорится в сообщении.