Прокуратурой области пресечена растрата свыше одного миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3

Общество
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Сергей Горбунов, Павлодарская область

Есть мудрое изречение – «доверяй, но проверяй». И оно необходимо в реалиях нашей жизни, когда кто-то по ошибке или из-за низких профессиональных навыков делает или может сделать что-то не так. А то и сознательно идет на противоправные действия. Так, в частности, случилось с акиматом Экибастуза. Им была проведена оценка двух участков площадью 25 и 5 га в сельской зоне. Однако по аналогии были использованы расценки городских земель, стоимость которых значительно выше. В итоге два участка с фактической стоимостью 126 млн тенге едва не обошлись бюджету в 1 001 197 999 тенге.

По акту прокурорского надзора бюджетная заявка, которая явно не подходит под категорию «ошибок», отозвана. Соглашения с собственниками участков об их выкупе аннулированы, виновные должностные лица понесли наказание.

Примечательно, что в Экибастузе нарушители законодательства, похоже, работают по-крупному. В минувшем феврале прокуратурой области в ходе проверки АО «Экибастузская ГРЭС-2» были выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой третьего энергоблока. Сумма неподтвержденных работ составила около миллиарда тенге.

В рамках досудебного расследования по статье 189 УК РК (хищение имущества в особо крупном размере) проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению.

Но не только органы надзора за законностью выявляют различные махинации в финансовой сфере. Как сообщили в региональном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, на две организации завели административные производства: в Павлодаре и Экибастузе тепловики – ТОО «Павлодарэнергосбыт» и ТОО «Экибастузтепло­энерго» – взимали с потребителей плату за неоказанные услуги. В частности, прокуратура области в ходе рассмотрения представления антимонопольщиков установила, что потребителям начислили стоимость услуг горячего водоснабжения с июня по август 2023 года при фактическом отсутствии услуги.

В отношении обоих ТОО возбуж­дены административные производства. Перерасчеты потребителям отразятся за февраль 2024 года, квитанции горожане получат в марте.

#проверка #прокуратура #госзакупки #Экибастуз #коммунальные услуги #ГРЭС

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