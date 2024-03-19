Прокуратурой области пресечена растрата свыше одного миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3

По акту прокурорского надзора бюджетная заявка, которая явно не подходит под категорию «ошибок», отозвана. Соглашения с собственниками участков об их выкупе аннулированы, виновные должностные лица понесли наказание.

Примечательно, что в Экибастузе нарушители законодательства, похоже, работают по-крупному. В минувшем феврале прокуратурой области в ходе проверки АО «Экибастузская ГРЭС-2» были выявлены факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой третьего энергоблока. Сумма неподтвержденных работ составила около миллиарда тенге.

В рамках досудебного расследования по статье 189 УК РК (хищение имущества в особо крупном размере) проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению.

Но не только органы надзора за законностью выявляют различные махинации в финансовой сфере. Как сообщили в региональном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, на две организации завели административные производства: в Павлодаре и Экибастузе тепловики – ТОО «Павлодарэнергосбыт» и ТОО «Экибастузтепло­энерго» – взимали с потребителей плату за неоказанные услуги. В частности, прокуратура области в ходе рассмотрения представления антимонопольщиков установила, что потребителям начислили стоимость услуг горячего водоснабжения с июня по август 2023 года при фактическом отсутствии услуги.

В отношении обоих ТОО возбуж­дены административные производства. Перерасчеты потребителям отразятся за февраль 2024 года, квитанции горожане получат в марте.