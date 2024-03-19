Прокуратурой области пресечена растрата свыше одного миллиарда бюджетных средств, предназначенных для выкупа земель под строительство ГРЭС-3
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Сергей Горбунов, Павлодарская область
Есть мудрое изречение – «доверяй, но проверяй». И оно необходимо в реалиях нашей жизни, когда кто-то по ошибке или из-за низких профессиональных навыков делает или может сделать что-то не так. А то и сознательно идет на противоправные действия. Так, в частности, случилось с акиматом Экибастуза. Им была проведена оценка двух участков площадью 25 и 5 га в сельской зоне. Однако по аналогии были использованы расценки городских земель, стоимость которых значительно выше. В итоге два участка с фактической стоимостью 126 млн тенге едва не обошлись бюджету в 1 001 197 999 тенге.