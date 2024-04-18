Почти на 4% выросло промышленное производство в Казахстане

За первые три месяца текущего года в стране произвели промышленную продукцию на 11 523,8 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Индекс промышленного производства в январе-марте 2024 г. составил 103,8%. За этот период произведена промышленная продукция на сумму 11 523,8 млрд тенге.

Рост производства отмечен в следующих отраслях: горнодобывающая промышленность – на 1,9%; обрабатывающая промышленность – на 5,6%; снабжение электроэнергией, газом, паром – на 5,5%; водоснабжение, водоотведение, сбор, обработка отходов – на 2,7%.

Среди регионов наибольший рост зафиксирован в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях.

Увеличение объемов производства зафиксировано в 17 регионах республики.