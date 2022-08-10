Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой

Тело 5-летней Мадины Ерланкызы обнаружили в искусственном водоёме с помощью дрона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia NEWS.

На место прибыл старший лейтенант Самат Ещанов, который вместе с волонтёром Дамиром Бектургановым обнаружили тело в искусственном водоёме.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Министерство внутренних дел РК выражает искренние соболезнования семье погибшего ребенка.

Напомним, 5-летняя Мадина Ерланкызы пропала ранним утром 7 августа в поселке Жамбыл Костанайской области. Ребенок оставался под присмотром своих старших сестер 18 и 13 лет, которые, проснувшись утром, не обнаружили малышку дома. Девочку искали более 800 человек – сотрудники департаментов полиции и по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, местное население, волонтеры. К поискам привлекались мотодельтаплан, вертолет, дроны, поисковые собаки.

С места события о поисках рассказал начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.