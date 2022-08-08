Фото: kstnews.kz
Происшествия
Более 500 полицейских ищут пропавшую 5-летнюю девочку в Костанайской области

В Костанайской области продолжаются поиски пропавшей 5-летней девочки. В поисковых мероприятиях задействовано более 500 сотрудников полиции, сотрудник ЧС, волонтеры, местные жители. Применяется 4 дрона, 4 единицы специальной техники, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Kstnews.kz.

В поисковых мероприятиях активно помогают местные исполнительные органы. Ими было выделено дополнительно 8 автомобилей и 60 человек.

Поисковыми мероприятиями охвачены трассы, территории крестьянских хозяйств, поля, овраги. Постоянно курсируют патрули и катера по реке Тобол.

Установлены свидетели, которые подтвердили, что видели девочку вчера в районе 9 часов утра. Их показания подтверждаются записями камер видеонаблюдения.

К поисковым мероприятиям подключены психологи, которые работают с детьми, имеющими особенности в сфере психологического здоровья.

Поисками охвачены также все дворы поселка.

В пресс-службе ДП отметили, что в настоящее время предпринимаются все меры для розыска пропавшей девочки.

Напомним, пятилетняя девочка пропала 7 августа утром в поселке Джамбул Костанайской области. Ребенок был под присмотром своих старших сестер – 18 и 13 лет, которые, проснувшись утром, обнаружили, что младшей сестренки дома нет. В полицию обратилась мама девочки. Личный состав Костанайского отдела полиции был сразу поднят по тревоге.

 

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