Пропавшего известного казахстанского боксера нашли в Алматы

Департамент полиции Алматы сообщил о том, что найден знаменитый карагандинский боксер Серик Нурказов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"Заслуженный мастер спорта СССР по боксу, чемпион Европы Серик Нурказов найден в Алматы", - проинформировали в ДП.

Подробности его нахождения в полиции уточнять не стали, отметив лишь, что Серик Нурказов найден живым и невредимым и передан своим родным.

Напомним, ранее сообщалось, что 64-летний известный казахстанский боксер Серик Нурказов пропал 14 декабря в Алматы.