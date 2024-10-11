Пропавшего топ-менеджера Lenovo нашли мертвым в пригороде Алматы

Полицейские по «горячим» следам задержали 24-летнего парня подозреваемого в убийстве
9 октября волонтеры Lider.kz опубликовали ориентировку о пропаже 42-летнего Жакипжанова, который вышел из дома рано утром и не вернулся, сообщает Kazpravda.kz
Погибший работал директором по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркмении компании Lenovo, у него остались жена и двое детей.
Как сообщили в полиции, трупп мужчины обнаружили в пригороде Алматы.
«На окраине поселка Отеген батыра Илийского района было найдено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Правоохранительные органы подтвердили, что погибший - Ермек Жакипжанов, который был объявлен в розыск. По факту убийства полицией было возбуждено уголовное дело. Сотрудниками криминальной полиции в Карагандинской области по «горячим» следам был задержан 24-летний подозреваемый. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые следственные действия для объективного исследования обстоятельств и мотивов преступления», – заключили в правоохранительных органах.