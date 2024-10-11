Пропавшего топ-менеджера Lenovo нашли мертвым в пригороде Алматы

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9 октября волонтеры Lider.kz опубликовали ориентировку о пропаже 42-летнего Жакипжанова, который вышел из дома рано утром и не вернулся, сообщает Kazpravda.kz

Погибший работал директором по работе с государственными институтами в Казахстане, Таджикистане и Туркмении компании Lenovo, у него остались жена и двое детей.

Как сообщили в полиции, трупп мужчины обнаружили в пригороде Алматы.