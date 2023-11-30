Пропавшего 2 года назад жителя Шымкента нашли полицейские

Родственники не видели его 2 года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Шымкента

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О пропавшем без вести 34-летнем горожанине в Абайское РУП сообщили в 2021 году. Со слов родственников, мужчина вышел из дома и не вернулся.

В его поисках были задействованы сотрудники отдела криминальной полиции.

"В ходе розыскных мероприятий стражи порядка проверили все возможные места, где мог находиться пропавший и направили ориентировки коллегам в соседние регионы. В результате проделанной работы мужчину нашли в Алматы, на одном из строительных объектов, где он работал по найму. Оперативники доставили его в Шымкент и воссоединили с родными", – рассказали в полиции.

Родные мужчины поблагодарили полицейских.

"Брат вышел из дома 20 октября 2 года назад и пропал. За помощью мы обратились в управление полиции Абайского района. Благодаря полицейским брат найден живым и здоровым", – сказала сестра жителя Шымкента.