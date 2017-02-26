Пропавший вертолет ищут спасатели на востоке Казахстана

В Восточном Казахстане пропал частный вертолет с тремя людьми на борту, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ДЧС региона.
На его борту находятся три человека: 2 пассажира и пилот.
"Вертолет С-341, принадлежавший частному лицу, вчера вылетел из села Кожа Урджарского района и должен был приземлиться в селе Акшатау (Аягозский район) для дозаправки. Очевидцы видели пролетавший вертолет над селом Айгыз. Однако до назначенного места он так и не долетел. В 18.30 пилот не вышел на связь. Ориентировочное место пропажи между селами Айгыз и Акшатау составляет около 100 км", – сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.
На поиски вместе с проводником выехали спасатели, они направились в сторону зимовки Абутали. Из Усть-Каменогорска на Маршах в помощь прибыли сотрудники из ВРАОСО (Восточный региональный аэромобильный оперативный спасательный отряд).
"Сегодня утром из Семея вылетел военный вертолет МИ-17, из областного центра МИ-8, на борту которого находятся еще одна группа спасателей, в том числе заместитель начальника ДЧС ВКО. В Кризисном центре ДЧС ВКО и в Аягозском районе развернут оперативный штаб", – уточнили в ДЧС.
В поисках участвуют 29 человек личного состава ДЧС ВКО и РОВД, 4 единицы техники. От местного исполнительного органа 10 человек личного состава и 5 единиц техники.