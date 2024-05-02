36 человек погибло при обрушении трассы в Китае

Еще 30 госпитализированы, их жизни ничего не угрожает, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

Обвал произошел на участке скоростной автомагистрали "Мэйда" (Мэйчжоу - Дабу), расположенном в провинции Гуандун (Южный Китай), когда 23 автомобиля оказались в ловушке, сообщили местные власти.

По данным правительства города Мэйчжоу, обвал произошел около 02:10 ночи на отрезке шоссе в городе Мэйчжоу. Длина обвалившегося участка составила 17,9 м, а площадь обвала - 184,3 кв. м.

На аэрофотоснимках видно, что одна сторона скоростной автомагистрали обвалилась, в результате чего транспортные средства покатились вниз по склону.

В настоящее время ведется работа по ликвидации последствий инцидента.