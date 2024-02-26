Просроченные лекарства хранили в школах Караганды

Прокуроры выявили системные нарушения в медицинской сфере, сообщает Kazpravda.kz
Выявлены факты неоказания медицинских услуг, а также хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности.
—Установлено, что в период с 2022 года в школах Караганды не оказывалось медицинское обслуживание порядка 3 тысяч учеников. В медицинском кабинете одной из школ хранился с просроченным сроком годности «Преднизолон» в ампулах, который применяется в составе неотложной терапии при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции. В других школах области обнаружены лекарственные препараты с 5-7 летним истекшим сроком годности, — проинформировали в надзорном органе.
В прокуратуре Карагандинской области добавили, что просроченные лекарства уничтожены, граждане привлечены к ответственности и защищены права 7 000 детей.