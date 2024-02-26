Просроченные лекарства хранили в школах Караганды

Выявлены факты неоказания медицинских услуг, а также хранение лекарственных средств с истекшим сроком годности.

—Установлено, что в период с 2022 года в школах Караганды не оказывалось медицинское обслуживание порядка 3 тысяч учеников. В медицинском кабинете одной из школ хранился с просроченным сроком годности «Преднизолон» в ампулах, который применяется в составе неотложной терапии при тяжелых формах аллергической и шоковой реакции. В других школах области обнаружены лекарственные препараты с 5-7 летним истекшим сроком годности, — проинформировали в надзорном органе.