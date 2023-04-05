Протекающую кровлю аэропорта Астаны начали ремонтировать

Проход и проезд перед международным терминалом аэропорта города Астаны будут периодически ограничивать. Это связано с ремонтом кровли терминала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram воздушной гавани столицы.

Фото: Kazpravda.kz

Видео, с протекающей кровлей в международном терминале столичной воздушной гавани, разлетевшееся по соцсетям в ноябре 2022 года, вызвало широкий общественный резонанс.

Терминал Т1 был введен в эксплуатацию в 2017 году, и подрядчик гарантировал качество своих работ на 10 лет. Однако службы аэропорта периодически выявляли замечания по течи кровли и посадочных гейтов и требовали от подрядчика устранить их.

Кроме того, аэровокзалу пришлось провести технические обследование кровли терминала Т1, которое показало, что ее состав не соответствует утвержденному проекту.

Аэропорт подал иск в суд с требованием устранить недостатки работ, и подрядчик обязался это сделать.

«В рамках исполнения гарантийных обязательств по устранению протекания кровли терминала Т1 строительная фирма Mabco Constructions SA проводит строительно-монтажные работы в здании международного аэропорта Астаны.

В связи с чем проходы и проезд перед терминалом Т1 в период с 1 апреля по 1 июня текущего года периодически будет ограничен.

Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!» – говорится в сообщении воздушной гавани столицы.