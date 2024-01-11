Против безнаказанности

Общество
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Елена Ульянкина, Караганда

В уникальном полицейском участке, где работают только женщины, помогают жертвам домашних тиранов.

фото пресс-службы департамента полиции Карагандинской области

В Караганде действует пока единственный в республике женский полицейский участок. Он является частью Единого центра помощи семье, который открыли пять месяцев назад. Его создали специально для того, чтобы помогать жертвам домашнего насилия. Все, кто здесь работает, – следователь, оперуполномоченный, инспектор по делам несовершеннолетних, юрист, психолог и частный судебный исполнитель – это представительницы прекрасного пола, причем ходят они в штатском. Так легче наладить контакт с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

– Поначалу мы думали, что наши сотрудники будут ездить по вызовам и приглашать в Центр помощи семье женщин, которые подверглись насилию, – рассказывает первый заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Курмангали Исмагулов. – А получилось, что они сами приходят! В центре женщинам оказывают юридичес­кую и психологическую помощь. Они могут подать на алименты, составить заявление на развод, а если им некуда деваться от домашнего тирана, то мы направляем их вместе с детьми в кризисные центры.

За пять месяцев, в течение которых работают Центр помощи семье и женский полицейский участок, сюда обратилось более 500 человек. В результате 10 женщин и 16 детей, пострадавших от домашних агрессоров, поселили в кризисные центры. Более 250 абьюзеров понесли заслуженное наказание.

45-летняя Сания Абдрахманова (имя и фамилия изменены) – одна из тех, кто обратился в женский полицейский участок. Карагандинка пришла сюда от отчаянья. Она рассказала, что муж частенько поднимает руку на нее и пятерых детей. Женщина попросила защиты от домашнего тирана, но писать заявление на него побоялась. Сотрудницы центра помогли Сание составить иск в суд о расторжении брака, написать заявление на алименты и отправили ее вместе с детьми в кризисный центр. Что касается мужа-дебошира, то суд вынес защитное предписание, запретив ему приближаться к жене и детям. Однако позже, после консультаций с психологом и бесед с сотрудниками полиции, супруги Абдрахмановы решили сохранить семью.

В 2023 году в Казахстане ужесточили наказание за бытовое насилие. Изменились не только сроки административного ареста для домашних бузотеров, но и характер регистрации правонарушений. Он был заявительным, а стал выявительным, то есть теперь жертве насилия в семье необязательно писать заявление на обидчика.

– Раньше часто происходило так: женщина, подвергшаяся насилию, вызывает полицию, наши сотрудники приезжают, но она заявление писать отказывается, – объясняет полковник полиции Курмангали Исмагулов. – Все, что мы можем сделать, – это забрать дебошира на три часа, а потом отпустить. Теперь же наши сотрудники фиксируют все обстоятельства произошедшего конфликта на видеожетоны и вне зависимости от того, есть заявление или нет, составляют административный материал. Он уходит в суд, который и наказывает нарушителя.

Бывает, что в суде жертва примиряется с абьюзером. Одни женщины поступают так под давлением родственников, другие – чтобы не усугублять конф­ликт. Но в итоге домашний тиран уходит от наказания. Раньше, до ужесточения законодательства о бытовом насилии, женщина имела право бесконечно прощать своего обидчика. Теперь же это невозможно. Закон разрешает примиряться только один раз в течение года.

В 2023 году сотрудники полиции Карагандинской области поч­ти 4 000 раз выезжали на вызовы в семьи, где происходило бытовое насилие. Более 2 000 фактов они зафиксировали сами, без заявления потерпевших. В итоге большинство любителей почесать кулаки были наказаны, чего не было бы без ужесточения законодательства в сфере семейно-бытовых отношений.

– Прошло то время, когда считалось недопустимым выносить сор из избы, – констатирует Курмангали Исмагулов. – Домашнее насилие надо пресекать, ведь безнаказанность рождает вседозволенность. Сегодня он ударил жену, а завтра дело может дойти до убийства.

#полиция #Караганда #женщины #полицейский участок

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