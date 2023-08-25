Оказание помощи семьям погибших горняков на контроле профсоюзов

Председатель ФПРК Сатыбалды Даулеталин посетил семьи шахтеров, погибших 17 августа во время пожара в шахте «Казахстанская», передает Кazpravda.kz со ссылкой на медиацентр Федерации профсоюзов РК.

Фото медиацентра Федерации профсоюзов РК

Сатыбалды Даулеталин и его коллеги из профсоюза угольщиков «Коргау» рассказали женам погибших шахтеров - Диане Халиковой, Наталье Слюньковой и Камиле Старовойт - о мерах, принимаемых соцпартнерами после аварии в шахте.

«В настоящее время работает специальная правительственная комиссия, свою работу ведут и следственные органы. Нужно дождаться окончания хода расследования, чтобы ответственные за гибель шахтеров понесли соответствующее наказание. А пока профсоюзы проконтролируют полное соблюдение работодателем норм коллективного договора в отношении погибших и пострадавших шахтеров. На «АрселорМиттал Темиртау» наш профсоюз добился, чтобы в этот документ вошли нормы с определенными гарантиями для семей работников, пострадавших в групповых несчастных случаях на производстве. Это выплата компенсации должностного оклада за 10 лет работы, предоставление семье погибшего квартиры в границах Карагандинской области и другие. Мы не оставим вас в эти тяжелые для всех нас дни», - сказал вдовам Сатыбалды Даулеталин.

Председатель профсоюза «Коргау» Евгений Буслаев добавил, что по всем вопросам, связанным с необходимой помощью для семей погибших и пострадавших в шахте «Казахстанская», родные могут рассчитывать на полную поддержку со стороны профсоюза.

После встреч в Шахтинске председатель Федерации профсоюзов РК вместе с коллегами посетил шахтеров «Казахстанской», получающих лечение в областной многопрофильной больнице им. профессора Х.Макажанова.

По словам директора больницы Еркин-Даура Курмангалиева, опасности для жизни пострадавших шахтеров нет. Все 13 пациентов находятся в неврологическом отделении и получают соответствующую медицинскую помощь.

«Острая фаза длилась 5-7 дней. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Они переведены из токсилогического отделения в неврологическое. По протоколу здесь шахтеры проведут две недели. Однако им еще предстоит длительное амбулаторное лечение и реабилитация», - сказал Еркин-Даур Курмангалиев.

Сами шахтеры пожаловались на все еще непрекращающиеся головные боли и кошмары по ночам, и рассказали, как они спасались во время пожара.

«Лампы на касках не помогали, вокруг был густой дым, шли на ощупь, натыкались друг на друга, подхватывали товарищей и продолжали идти по памяти, ощупывая знакомое пространство», - рассказал горный мастер, по совместительству механик Валерий Обердерфер.

При пожаре в шахте «Казахстанская» пострадали не только шахтеры, находившиеся под землей. Среди получающих медицинскую помощь в больнице есть две женщины. Машинист котельной Анна Зарусинская и оператор-табельщик Антонина Шатилова находились на поверхности шахты, но поднявшийся по шахтному стволу дым настиг их, когда они встречали и отмечали шахтеров, выходящих наверх.

Сатыбалды Даулеталин поговорил с каждым из 13-ти пострадавших, пожелал шахтерам скорейшего выздоровления и сообщил, что их дальнейшую реабилитацию в санаторно-курортных условиях профсоюзы берут на себя.

«Мы посоветовались с лечащими докторами и приняли решение, что ваша дальнейшая реабилитация должна проходить в санаторно-курортной зоне Боровое. Как только завершится медицинское лечение, мы готовы предоставить вам возможность пройти реабилитационные процедуры. Главное – поправляйтесь. Вы нужны нам, своим родным и близким. Мы вам поможем и сделаем все от нас зависящее, чтобы вы поскорее восстановили свое здоровье и вернулись к полноценной жизни», - отметил председатель ФПРК.

Также в этот день председатель Федерации профсоюзов РК встретился с шахтерами в шахте им. Т. Кузембаева. После Сатыбалды Даулеталин возложил цветы на мемориальном комплексе памяти шахтеров на шахте «Абайская» в городе Абай Карагандинской области.

Мемориальный комплекс был возведен к годовщине крупнейшей аварии, в память о шахтерах, заживо сгоревших в шахте в 2008 году. Тогда погибло 30 человек, 23 из них так и остались под землей. Как говорят сами шахтеры, мемориал установлен прямо над тем местом, где остались тела их погибших товарищей.

Напомним, 17 августа 2023 года в 10:05 на шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. В момент происшествия под землей находились 227 человек.

По последним данным, 222 работников вывели на поверхность, 5 человек погибли.