Военного парада на День Победы в Казахстане не будет

В Минобороны Казахстана отказ от парада, посвященного Дню Победы, мотивировали экономическими причинами, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Как пояснили в Министерстве обороны РК, приоритетным является поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.

«В настоящее время министерством запланированы и проводятся военно-патриотические мероприятия, чествование особо отличившихся военнослужащих, проводится работа по увековечению памяти воинов-казахстанцев, павших в войне, и освещению их подвигов в средствах массовой информации», – отметили в оборонном ведомстве.

Информацию о других мероприятиях к 7 и 9 Мая на сайте министерства опубликуют в ближайшее время.