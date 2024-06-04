Прыгнувшую в реку девочку-подростка спас полицейский в Актобе

На место был незамедлительно направлен участковый инспектор полиции Фархат Нурманов.

«По прибытию полицейский увидел ребенка, которая прыгнула в одежде в реку, и бросился на помощь. Участковый спас из реки 13-летнюю девочку. Вытащить ее на берег помогли подоспевшие коллеги. Жизнь девочки вне опасности. С ней работают психологи и полицейские, которые выясняют мотивы совершенного поступка», – говорится в официальном сообщении.