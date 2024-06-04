Прыгнувшую в реку девочку-подростка спас полицейский в Актобе
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3 июня полиции сообщили, что под мостом реки Саздинка сидит девочка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационнный медиапортал МВД
На место был незамедлительно направлен участковый инспектор полиции Фархат Нурманов.
«По прибытию полицейский увидел ребенка, которая прыгнула в одежде в реку, и бросился на помощь. Участковый спас из реки 13-летнюю девочку. Вытащить ее на берег помогли подоспевшие коллеги. Жизнь девочки вне опасности. С ней работают психологи и полицейские, которые выясняют мотивы совершенного поступка», – говорится в официальном сообщении.
В полиции добавили, что проводится проверка.