Птицы не знают границ. Наука тоже…

Наблюдение за птицами в регионе давно вышло за рамки краеведения. Местные орнитологи работают вместе с коллегами из России, Болгарии, Румынии и других стран, участвуют в международных проектах по изучению перелетных птиц и используют самые современные методы исследований.

фото автора, фото Михаила Калашникова

Как рассказал сотрудник Областного историко-краеведческого музея Максим Сорочинский, уже почти 10 лет в регионе реализуется международная программа по изучению миграции краснозобой казарки. В проекте участвуют ученые нескольких стран, потому что для птиц государственных границ не существует. Чтобы понять, как меняются маршруты перелетов, недостаточно наблюдать только одну территорию – необходима единая система исследований на всем пути миграции.

По словам руководителя Клуба бердвотчеров Михаила Калашникова, сегодня орнитология – это не только полевой бинокль и записная книжка. Используются спутниковые передатчики, кольцевание, меж­дународные базы данных, цифровые платформы. Все наблюдения североказахстанских исследователей и любителей птиц загружаются в систему iNaturalist (это, для сведения, крупнейшая в мире платформа гражданской науки, которая позволяет любому человеку помогать ученым, просто фотографируя растения, животных, грибы и другие живые организмы). Каждая фотография редкой птицы, каждое подтвержденное наблюдение становится частью глобальной научной базы.

Именно поэтому даже снимок, сделанный любителем на берегу небольшого озера под Петропавловском, может иметь научную ценность. Он помогает уточнить ареал вида, подтвердить сроки миграции или зафиксировать появление птицы там, где ее раньше не отмечали.

Еще недавно считалось, что основные миграционные потоки некоторых видов проходят одним маршрутом. Однако многолетний мониторинг показывает: климат меняется, вместе с ним меняются и пути перелета. Орнитологи уже фиксируют смещение миграционных коридоров, а значит, продолжают переписывать карту птичьих путешествий.

В последние годы в Северо-Казахстанской области сформировалось настоящее сообщество любителей птиц – Клуб бердвотчеров. Они выезжают в экспедиции, проводят учеты, часами наблюдают за озерами и степями, проверяют каждое наблюдение, чтобы оно стало частью мировой науки. Казах­станские бердвотчеры также активно работают с платформой «Птицы Казахстана».

Недавно трехдневный курс по бердвотчингу собрал десятки участников. Организаторов удивило, что одна и та же аудитория приходила все три дня подряд.

– Самое важное – не заставлять человека заниматься природой. Интерес должен родиться сам. И если после такой встречи хотя бы один школьник действительно заинтересуется птицами и когда-нибудь станет профессиональным биологом, значит, мы работали не зря, – считает Михаил Калашников.

Отметим, что современные технологии делают участие доступным практически каждому. Телефон с камерой сегодня способен заменить записную книжку натуралиста, а мобильные приложения помогают определить вид птицы буквально за несколько секунд. То, что раньше было доступно только специалистам, постепенно становится частью повседневной жизни. Бердвотчинг перестает быть редким хобби. Он становится способом увидеть собственный город иначе.

Вместо того чтобы бесконечно смотреть в экран смартфона, можно однажды заметить на ветке щегла, услышать соловья в городском парке или увидеть ушастую сову, которая выводит птенцов всего в нескольких сот­нях метров от оживленных улиц. Именно с такого открытия часто начинается настоящее увлечение природой. А иногда – и настоящая наука. Сегодня вклад в большое исследование может сделать любой человек, который однажды остановится, посмотрит вверх и нажмет кнопку камеры.

Наверное, это и есть главное открытие разговора с орнитологами. Петропавловск – не периферия научного мира. Для перелетных птиц Северный Казахстан – один из важнейших узлов Евразии, а работа местных орнитологов помогает ученым лучше понимать процессы, происходящие в природе далеко за пределами региона.

