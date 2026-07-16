Как Цифровой кодекс защищает человека в онлайн-мире
Беседовала Лаура Тусупбекова
Еще недавно казалось, что цифровая среда, услуги и технологии – это приятное дополнение к реальной жизни. Но уже сейчас приходит понимание: «цифра» стала ее неотъемлемой частью, и все, что происходит с нами онлайн, – по-настоящему. 1 июля новая Конституция закрепила цифровые права человека, а 12 июля вступил в силу Цифровой кодекс. О том, что это меняет для казахстанцев, мы поговорили с руководителем группы разработчиков кодекса, депутатом Мажилиса VIII созыва Екатериной Смышляевой.