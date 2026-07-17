Лекарство от скуки

А умные люди читают длинные статьи, слушают подкасты, проходят онлайн-курсы и медитируют под шум тибетских чаш. Только вот почему-то не раз и не два застаешь потом этих умников, часами листаю­щими короткие видео в телефоне. Но это, конечно, совсем другое...

Я тоже долгое время жила с мыслью, что телевизор морально устарел. Висит себе на стене картина под стать «Черному квадрату» Малевича, выполняет нехитрую функцию пылесборника. Оживает, только когда сыновьям вдруг захочется посмотреть «Один дома» под Новый год на большом экране.

Но внезапно в отпуске мне стало банально скучно: работы еще нет, как нет уже и желания болтаться без дела (шторы перестираны, шкафы пересортированы, даже кошки утомлены моим вниманием). И знае­те, телевизор неожиданно оказался очень приятной компанией! Причем я даже не включала телевидение в его классическом понимании – у нас его и нет в подключениях, просто «потыкать каналы» без допуслуг не выйдет.

Пробежалась по предложениям на экране, оказалось, и не надо мне никаких привычных «кнопок». Телевизор открылся для меня с неожиданной стороны: теперь это и кинотеатр, и концертный зал, и детская комната, и даже машина времени в одном корпусе. Можно пересмотреть любимую комедию, включить концерт, документальный фильм, старое шоу, мультфильмы!

Не поверите – я, как Алиса, нырнула в кроличью нору и полетела в увлекательное путешествие. Настолько увлекательное, что даже пообедать забыла! Как в анекдоте про женщину на диете – очнулась, когда шоколадку борщом запивала. Так и я: пришла в себя, когда позади остались несколько комедий, КВН и передача про спасенного тюленя. Восторгов масса, а вот ужина нет – ну некогда мне было!

Окончательная передозировка случилась на следующий день, когда я снова запоем посмотрела несколько фильмов, прониклась ситуацией с инфляцией в Аргентине, поумилялась трогательным советским мультиком. В моем детстве, гоняй я столько часов подряд технику, уже бы услышала от взрослых: «Дай телевизору отдохнуть!»

Обороты я сбавила, оскомину сбила. Но поймала себя на мысли: телевизор умеет делать дом менее пустым. Пока в соседней комнате кто-то смеется, поет или обсуждает погоду, возникает странное и уютное ощущение, что ты не один. Наверное, именно поэтому многие пожилые люди включают его с утра. Не ради новостей – ради ощущения присутствия жизни. И при этом телевизор вовсе не требует постоянного внимания. Он не «обижается», если ты ушел за чаем и не смотришь на экран. Он спокойно живет своей жизнью, а ты – своей.

За что, собственно, мы ополчились на телевизоры? Не нравится контент? Так не смотри новости, от которых холодеют руки, а выбери себе по душе программу, канал, кинофильм. Футбол, в конце концов! Телевизор вовсе не враг. Он не претендует на роль учителя жизни, не обещает сделать вас успешнее за два курса и три транша в валюте. Он просто честно выполняет самую недооцененную работу на свете – прогоняет скуку.