Лекарство от скуки

Колонка обозревателя
Елена Левкович

Последние несколько лет признаться, что ты смотришь телевизор, было почти так же неловко, как сказать, что до сих пор отправляешь письма голубиной почтой. Все вдруг дружно решили, что умные люди телевизор не смот­рят, потому что ничего толкового там не показывают, так, зомбоящик какой-то и репродуктор полоумных крикливых шоуменов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

А умные люди читают длинные статьи, слушают подкасты, проходят онлайн-курсы и медитируют под шум тибетских чаш. Только вот почему-то не раз и не два застаешь потом этих умников, часами листаю­щими короткие видео в телефоне. Но это, конечно, совсем другое...

Я тоже долгое время жила с мыслью, что телевизор морально устарел. Висит себе на стене картина под стать «Черному квадрату» Малевича, выполняет нехитрую функцию пылесборника. Оживает, только когда сыновьям вдруг захочется посмотреть «Один дома» под Новый год на большом экране.

Но внезапно в отпуске мне стало банально скучно: работы еще нет, как нет уже и желания болтаться без дела (шторы перестираны, шкафы пересортированы, даже кошки утомлены моим вниманием). И знае­те, телевизор неожиданно оказался очень приятной компанией! Причем я даже не включала телевидение в его классическом понимании – у нас его и нет в подключениях, просто «потыкать каналы» без допуслуг не выйдет.

Пробежалась по предложениям на экране, оказалось, и не надо мне никаких привычных «кнопок». Телевизор открылся для меня с неожиданной стороны: теперь это и кинотеатр, и концертный зал, и детская комната, и даже машина времени в одном корпусе. Можно пересмотреть любимую комедию, включить концерт, документальный фильм, старое шоу, мультфильмы!

Не поверите – я, как Алиса, нырнула в кроличью нору и полетела в увлекательное путешествие. Настолько увлекательное, что даже пообедать забыла! Как в анекдоте про женщину на диете – очнулась, когда шоколадку борщом запивала. Так и я: пришла в себя, когда позади остались несколько комедий, КВН и передача про спасенного тюленя. Восторгов масса, а вот ужина нет – ну некогда мне было!

Окончательная передозировка случилась на следующий день, когда я снова запоем посмотрела несколько фильмов, прониклась ситуацией с инфляцией в Аргентине, поумилялась трогательным советским мультиком. В моем детстве, гоняй я столько часов подряд технику, уже бы услышала от взрослых: «Дай телевизору отдохнуть!»

Обороты я сбавила, оскомину сбила. Но поймала себя на мысли: телевизор умеет делать дом менее пустым. Пока в соседней комнате кто-то смеется, поет или обсуждает погоду, возникает странное и уютное ощущение, что ты не один. Наверное, именно поэтому многие пожилые люди включают его с утра. Не ради новостей – ради ощущения присутствия жизни. И при этом телевизор вовсе не требует постоянного внимания. Он не «обижается», если ты ушел за чаем и не смотришь на экран. Он спокойно живет своей жизнью, а ты – своей.

За что, собственно, мы ополчились на телевизоры? Не нравится контент? Так не смотри новости, от которых холодеют руки, а выбери себе по душе программу, канал, кинофильм. Футбол, в конце концов! Телевизор вовсе не враг. Он не претендует на роль учителя жизни, не обещает сделать вас успешнее за два курса и три транша в валюте. Он просто честно выполняет самую недооцененную работу на свете – прогоняет скуку.

Все колонки автора
#кино #отдых #досуг #ТВ #телевизор #передачи

Популярное

Все
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Партия «Respublica» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Республиканского общественного объединения «Общенациональная социал-демократическая партия» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
В Уральск прибыла международная экспедиция «Біздің Жайық – Наш Урал»
Птицы не знают границ. Наука тоже…
Защита детей в социальных сетях: почему это уже вопрос этики ИИ
Лекарство от скуки
Язык, который помогает спасать жизни
Откуда берут начало гостеприимство и отзывчивость
От шолпы до афрокос
Приаралье: память о больших переменах
Кумыс лился рекой
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Человек опередил ИИ
Символы времени и традиций
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Томирис: далекая и близкая
Марафон казахского кино
В гармонии с миром
Работать на опережение
Токаев произвел ряд назначений
Казахстанцы позитивно оценивают качество своей жизни – результаты соцопроса
Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы

Читайте также

Шоу без границ?
Оцифрованная жизнь и ностальгия
Верните радугу
Выжить на «Стэмфорд Бридж»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]