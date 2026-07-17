Язык, который помогает спасать жизни

Когда пожарный расчет прибывает на место возгорания, времени на раздумья уже нет. Каждая секунда может стать решающей, а каждое слово – спасти человеческую жизнь. Руководителю тушения пожаров необходимо мгновенно понять, где находятся люди, есть ли в доме дети, перекрыт ли газ, как распространяется огонь. Поэтому для сотрудника Службы пожаротушения Шымкента Романа Письменского знание государственного языка давно стало не просто профессиональным преимуществом. Иногда именно оно помогает сохранить человеческие жизни.

– В экстренной ситуации информация поступает очень быстро, – рассказывает Роман Письменский. – Люди взволнованы, говорят наперебой. Если не понять хотя бы одну важную деталь, последствия могут быть трагическими. Поэтому я должен свободно говорить и на русском, и на казахском. Без этого в нашей работе никак.

Сегодня майор гражданской защиты Роман Письменский – помощник начальника специализированного отряда ДЧС города Шымкента, руководит тушением пожаров, координирует действия подраз­делений и непосредственно работает с людьми в самые тяжелые минуты их жизни. Большинство жителей Шымкента общаются на государственном языке, как и его подчиненные. Возможность мгновенно перейти на казахский позволяет быстрее установить контакт, получить необходимую информацию и принять правильное решение.

– Сейчас люди уже не удивляются моему знанию языка, относятся с уважением и поддерживают. Все больше представителей разных национальностей говорят на казахском языке, и это становится нормой, – замечает пожарный.

Путь к свободному владению языком занял не один год. В детстве Роман ходил в казахский детский сад, однако в девянос­тые годы языковая среда складывалась иначе, и после школы говорить свободно на казахском он еще не мог. Серьезнее относиться к его изучению начал благодаря советам отца.

– Он всегда говорил: «Знание языка сделает тебя свободнее, даст больше возможностей». И оказался абсолютно прав, – говорит Роман Письменский.

Во время учебы в Кокшетауском техническом институте МЧС РК вместе с однокурсником из Туркестанской области Баймуратом Нашировым они ежедневно помогали друг другу совершенствовать знания: один осваивал русский язык, другой – казахский. Именно тогда Роман понял, что лучший учебник – живое общение.

Настоящей школой языка стала служба в Сузакском районе. Молодой офицер почти год прожил в казахской семье.

– Мы сидели за одним дастарханом, помогали друг другу по хозяйству, жили одной семьей, – с теплотой вспоминает то время Роман. – Я вплотную знакомился с традициями, образом жизни, слышал живую разговорную речь каждый день. Именно тогда язык перестал быть просто учебным предметом и стал частью моей жизни.

Полученные знания ежедневно закреплялись на работе. Документы, служебное общение, разговоры с коллегами постепенно помогли избавиться от акцента и обрести уверенность. Особенно благодарен Роман людям, которые поддерживали его на этом пути.

Сегодня казахский язык сопровождает его не только на службе. В магазине, государственных учреждениях, на рынке или просто в повседневной жизни он легко переходит с одного языка на другой и уверен, что не далек тот день, когда все наши соотечественники освоят казахский язык.

За годы службы Роман не раз убеждался, что язык способен спасать жизни в самом прямом смысле. Один из самых памятных случаев произошел в мае 2022 года. На пульт службы 101 поступил звонок от детей, оказавшихся в подвале заброшенного недостроенного здания. Ребята пробрались внутрь через небольшой лаз, развели костер, но, после того как помещение заволокло густым дымом, самостоятельно выбраться уже не смогли.

Пока пожарный расчет спешил к месту происшествия, Роман поддерживал связь с мальчиками по телефону. Он объяснял, как правильно вести себя в задымленном помещении: разместиться как можно ниже, прикрыть органы дыхания, не паниковать и подавать любые сигналы, которые помогут спасателям быстрее их обнаружить.

– Когда мы вошли в подвал, видимость была практически нулевой, – ту ситуацию Роман помнит в деталях. – Постоянно подавали голосовые сигналы, спрашивали: «Балалар, қайдасыңдар?» Но в ответ ничего не слышали. И вдруг в темноте я заметил едва различимое светлое пятно. Оказалось, один из мальчиков из последних сил поднял руку с мобильным телефоном: включил экран, чтобы показать, где они находятся.

Один ребенок еще был в сознании, хотя уже почти не мог двигаться. Второй потерял сознание и лежал у него на коленях. Роман подхватил мальчика на руки и понес к выходу.

– Как только мы оказались на свежем воздухе, он пришел в себя и крепко меня обнял. Наверное, именно такие моменты остаются с человеком на всю жизнь, – говорит майор пожарной защиты.

Следом его коллеги вынесли второго ребенка. Обоим была оказана первая медицинская помощь. За мужество и самоотверженность, проявленные при спасении детей во время пожара, Роман Письменский был награжден медалью «Ерлігі үшін». Хотя, как он признается, для любого пожарного самая большая награда – спасенные жизни.

Сегодня Роман Письменский убежден: владение государственным языком становится профессиональной необходимостью для многих специалистов.

– Иногда работодатель может выбрать человека именно потому, что он свободно владеет двумя языками. Это дополнительная компетенция, которая открывает новые возможности, – отмечает он.

История Романа Письменского – это не только рассказ о человеке, выучившем государственный язык. Это история о профессиональном долге, уважении к стране, в которой живешь, и ответственности за чужие жизни. Ведь в работе пожарного каждое вовремя сказанное и правильно услышанное слово действительно может стать решающим.