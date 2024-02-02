Пункт временного содержания бездомных животных оборудовали в Караганде

Он построен на спонсорские средства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Как уточняется, пункт разместился в районе ТЭЦ-1, за автозаправкой.

На территории установлено 24 вольера и два оборудованных контейнера. Территория по периметру огорожена забором. Проведена вода, подключено электричество.

– Всего выделено 0,3 га. В контейнерах разместятся кабинеты ветеринаров. Тут будет проводиться стерилизация, вакцинация и чипирование бездомных животных. Пункт для временного содержания уже поставлен на баланс городской ветеринарной станции. Сейчас идут конкурсные процедуры. По окончании определится компания, которая будет здесь работать, – говорит руководитель управления ветеринарии Кайрбек Турсынбеков.

В данное время в Карагандинской области уже открыто несколько пунктов для временного содержания бездомных собак. Больше трёх лет назад вольеры появились на ветеринарной станции Балхаша. Есть пункты в Каркаралинске, Осакаровке и селе Кокпекты Бухар-Жырауского района.