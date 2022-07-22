Путь добрых дел

В рамках благотворительного марафона Asar Joly многодетной матери из Караганды подарили дом.

В среду, 20 июля, в Караганду прибыли участники благотворительного марафона Asar Joly. Он стартовал в столице в формате курултая. Город Нур-Султан – это отправная точка пути, который по планам организаторов растянется на 20 тыс. км. Караганда стала первой остановкой на пути участников марафона. В Доме дружбы они провели благотворительный форум. Его поддержали инициативные карагандинцы, предприниматели, волонтеры и акимат Карагандинской области.

– Занятие волонтерской деятельностью – это одно из ярких проявлений патриотизма, – сказал, открывая форум, заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов. – Посыл этой акции – тесное взаимодействие государства с институтом общественности. Мы полагаем, что это и есть образец «слышащего государства». Сегодня все его инициативы направлены на то, чтобы улучшить благосостояние наших граждан.

Цель благотворительного марафона – обеспечить жильем нуждающихся, помочь им с трудоустройством и получением образования.

– Все вместе мы возрождаем культурное наследие наших предков, а именно древнюю традицию асара, – отметил представитель благотворительного фонда Asar Ume Серик Камбарбаев. – Асар – это сплочение и объединение. Раньше, в трудные времена, наши предки приходили на помощь своим сородичам. Мы следуем их заветам, поэтому решили провести благотворительный марафон Asar Joly. Пройдя путь в 20 тысяч километров, мы хотим обеспечить жильем 50 казахстанских семей.

Кульминацией карагандинского форума стало трогательное событие. Представители благотворительного фонда Asar Ume вручили многодетной матери Евгении Васильевой ключи от дома. Для карагандинки, которая одна воспитывает пятерых детей, это стало приятной неожиданностью.

– Своего жилья у меня нет, – рассказала многодетная мать Евгения Васильева. – В последнее время я снимала дом в поселке Старая Дубовка. Перебивалась случайными заработками. Сейчас мы живем на пособие по многодетности, получаем АСП. В прошлом году я познакомилась с сотрудницами Центра поддержки многодетных семей «Шанырак». Они мне помогают как продуктами, так и морально. На форум меня пригласили, сказав, что надо просто поучаствовать. О том, что мне подарят дом, я не знала. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность наставникам из «Шанырака», фонду Asar Ume и казахстанцам, которые жертвуют деньги на благотворительность.

Меценаты вручили Евгении Василье­вой, детям бытовую технику, ковры и небольшую сумму денег, которая понадобится им во время переезда.

Надо сказать, что в прошлом году благотворительный фонд Asar Ume подарил жителям Карагандинской области 10 домов. Счастливыми новоселами стали нуждающиеся многодетные семьи. Всего же за три года, в течение которых действует фонд, меценаты помогли обзавестись собственным жильем 440 казахстанским семьям.

– Я надеюсь, что благодаря древней традиции асара в нашей стране станет меньше нуждающихся семей, – резюмировал представитель благотворительного фонда Asar Ume Серик Камбарбаев. – В первую очередь мы заботимся о детях. Они, переселяясь в новые дома, получают отдельные комнаты, 10 соток земли и свободное пространство для развития. Таким образом мы помогаем улучшать качество жизни детей.

Благотворительный марафон Asar Joly продолжается. Его участники снова отправились в путь. Им предстоит проехать еще 18 городов Казахстана, в числе которых Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Уральск и Актобе.