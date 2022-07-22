Свежий выпуск
Путь добрых дел
Елена Мартынова

В рамках благотворительного марафона Asar Joly многодетной матери из Караганды подарили дом.

В среду, 20 июля, в Караганду прибыли участники благотворительного марафона Asar Joly. Он стартовал в столице в формате курултая. Город Нур-Султан – это отправная точка пути, который по планам организаторов растянется на 20 тыс. км. Караганда стала первой остановкой на пути участников марафона. В Доме дружбы они провели благотворительный форум. Его поддержали инициативные карагандинцы, предприниматели, волонтеры и акимат Карагандинской области.

– Занятие волонтерской деятельностью – это одно из ярких проявлений патриотизма, – сказал, открывая форум, заместитель акима Карагандинской области Ербол Аликулов. – Посыл этой акции – тесное взаимодействие государства с институтом общественности. Мы полагаем, что это и есть образец «слышащего государства». Сегодня все его инициативы направлены на то, чтобы улучшить благосостояние наших граждан.

Цель благотворительного марафона – обеспечить жильем нуждающихся, помочь им с трудоустройством и получением образования.

– Все вместе мы возрождаем культурное наследие наших предков, а именно древнюю традицию асара, – отметил представитель благотворительного фонда Asar Ume Серик Камбарбаев. – Асар – это сплочение и объединение. Раньше, в трудные времена, наши предки приходили на помощь своим сородичам. Мы следуем их заветам, поэтому решили провести благотворительный марафон Asar Joly. Пройдя путь в 20 тысяч километров, мы хотим обеспечить жильем 50 казахстанских семей.

Кульминацией карагандинского форума стало трогательное событие. Представители благотворительного фонда Asar Ume вручили многодетной матери Евгении Васильевой ключи от дома. Для карагандинки, которая одна воспитывает пятерых детей, это стало приятной неожиданностью.

– Своего жилья у меня нет, – рассказала многодетная мать Евгения Васильева. – В последнее время я снимала дом в поселке Старая Дубовка. Перебивалась случайными заработками. Сейчас мы живем на пособие по многодетности, получаем АСП. В прошлом году я познакомилась с сотрудницами Центра поддержки многодетных семей «Шанырак». Они мне помогают как продуктами, так и морально. На форум меня пригласили, сказав, что надо просто поучаствовать. О том, что мне подарят дом, я не знала. У меня нет слов, чтобы выразить благодарность наставникам из «Шанырака», фонду Asar Ume и казахстанцам, которые жертвуют деньги на благотворительность.

Меценаты вручили Евгении Василье­вой, детям бытовую технику, ковры и небольшую сумму денег, которая понадобится им во время переезда.

Надо сказать, что в прошлом году благотворительный фонд Asar Ume подарил жителям Карагандинской области 10 домов. Счастливыми новоселами стали нуждающиеся многодетные семьи. Всего же за три года, в течение которых действует фонд, меценаты помогли обзавестись собственным жильем 440 казахстанским семьям.

– Я надеюсь, что благодаря древней традиции асара в нашей стране станет меньше нуждающихся семей, – резюмировал представитель благотворительного фонда Asar Ume Серик Камбарбаев. – В первую очередь мы заботимся о детях. Они, переселяясь в новые дома, получают отдельные комнаты, 10 соток земли и свободное пространство для развития. Таким образом мы помогаем улучшать качество жизни детей.

Благотворительный марафон Asar Joly продолжается. Его участники снова отправились в путь. Им предстоит проехать еще 18 городов Казахстана, в числе которых Кокшетау, Костанай, Петропавловск, Уральск и Актобе.

Популярное

Все
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Еще один заповедник Казахстана вошел во Всемирную сеть ЮНЕСКО
Центральная Азия: сплоченность и сотрудничество в интересах развития
Дело мастера боится
Что в имени твоем?
Пленительные французские мелодии
Жизнь – приключение
Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие вокруг света
Алтын сақа
Всевидящий глазок
С рекордом первенства планет!
Готовимся к поединкам
Процесс пошел
Встречи с избирателями
Путь добрых дел
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 июля
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Двух парней жестоко избили из-за небольшого ДТП в Алматы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Новый прогноз по коронавирусу на три месяца озвучили в Минздраве Казахстана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
Глава Минздрава высказалась о запрете абортов в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
"Доказательство" создания вируса оспы обезьян в лаборатории обсуждают в Казнете
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения

Читайте также

Свежий выпуск
Кто за старшего?
Свежий выпуск
Работать должна молодежь
Свежий выпуск
Встречи с избирателями
Свежий выпуск
Процесс пошел

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]