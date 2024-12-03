Путь к осознанному отцовству

Председатель Астанинского городского филиала РОО «Союз отцов» Бекдайыр Кузембай курирует деятельность всех советов отцов, оказывая им методическую и консультационную поддержку. Свою общественную деятельность он начал в 2020 году в столичном лицее «Білім-Инновация» для девочек, где училась его дочь.

– Я заметил, что большинство отцов не интересовались школьной жизнью детей: не посещали родительские собрания, куда ходили их жены, мало участвовали в воспитании своих чад. Но это неправильно, так быть не должно, – рассказывает Бекдайыр Кузембай.

В итоге активист начал с того, что позвал отцов одноклассников своей дочери поиграть в школе в волейбол. И мужчины пришли. А потом, уже в неформальной обстановке, они стали беседовать о воспитании детей.

– Почему мы, отцы, не интересуемся учебой детей? Почему воспитание полностью ложится на плечи матерей? Это не упрек, а, скорее, обозначение проблемы. И знаете, тогда многие отцы согласились, что не всегда принимают участие в жизни ребенка. И мы решили, что не будем сидеть сложа руки, начнем действовать, – говорит руководитель филиала Союза отцов.

Бекдайыр Кузембай создал и возглавил совет отцов в лицее. Сначала в нем приняли участие всего четыре человека, а через несколько месяцев их уже было 25.

Важный аспект работы – усилить мужское воспитание в школе, ведь во многих учебных заведениях наблюдается нехватка мужчин-педагогов. Еще одной причиной создания совета отцов стало отсутствие должного трудового воспитания. Так, во время посадки деревьев на субботнике ученики даже не знали, как правильно держать лопату. Нужно было им все показать и научить. Этим и занялись отцы.

И теперь уже каждый месяц Союз отцов проводит разные акции, мероприятия. Так, в Астане хорошей традицией стала посадка деревьев, собирающая десятки отцов и детей, а зимой они дружно берутся за чистку школьных дворов от снега. Немногим позже активная работа Бекдайыра Кузембая вышла за пределы лицея. Вскоре его заметили и предложили возглавить филиал Союза отцов в Астане.

По словам нашего собеседника, советы отцов сейчас есть почти в каждой школе, но только не все они работают на полную мощность. Не хватает активистов, где-то перегруженность учебных заведений создает дополнительные сложности.

– Я всегда говорю отцам: вы можете заниматься воспитательной работой, но в каждой школе есть своя «красная линия», которую нельзя переступать. Это учебный процесс. Надо признать, что бывают случаи, когда члены совета начинают требовать отчеты у администрации школы, пытаются их проверять. Но, согласитесь, это не входит в их компетенцию. Мы должны помогать учителям воспитывать детей, вместе решая проблемы, – считает Бекдайыр Кузембай.

Он уверен, что важная миссия Совета отцов – повысить осознанность и ответственность мужчин за процесс воспитания детей. Это под­разумевает воспитание не только детей, но и самих родителей.

– Это больше, чем участие в школьной жизни. Это вклад в поддержку осознанного отцовства, когда мужчины берут на себя ответственность за свою семью. Такие отцы спокойны, добры, подкрепляют свои слова делами, их уважают окружающие, – убежден общественник.

Сегодня cоветы отцов занимаются решением не только вопросов воспитания, но и сложных социальных проблем. К примеру, общественники реализуют проекты по профилактике буллинга, лудомании, курения вейпов, киберпреступности. Объединение тесно сотрудничает с управлением образования города, принимая участие в различных программах.

Сам Бекдайыр Кузембай регулярно участвует в комиссиях по защите прав детей при столичном акимате:

– Например, поступает обращение: в школе подрались дети, вызывают родителей, директора. Если конфликт на уровне учебного заведения не решен, то вопрос выносится на рассмотрение комиссии. Выслушиваем стороны, рассматриваем доводы. Как правило, наличие мужчины-отца в этой комиссии влияет на поведение подростка: он слушает, отвечает на вопросы и понимает, что совершил нарушение. Мы выносим рекомендации, влияем на ситуацию.

Бекдайыр Кузембай – примерный отец пятерых детей. Признается, что методы его воспитания основаны на традициях казахской культуры и личном опыте.

– Воспитание – это прежде всего личный пример. Я строю свои отношения с детьми на таких ценностях, как уважение, забота, любовь к языку, истории и традициям. Мы никогда не ругаемся, не обвиняем друг друга. Если сам не демонстрируешь хорошие качества своим детям, жене, то как ты можешь заниматься общественной работой и советовать что-то другим? – считает он.

Союз отцов ставит перед собой амбициозные цели: привлечь больше активных участников, распространить успешный опыт на все школы города и страны. А пример Бекдайыра Кузембая показывает, что участие отцов в воспитании детей – это реальные дела и вклад в культуру осознанного отцовства.