Путешествие длиною в жизнь

«Свой среди чужих и чужой среди своих» – эта крылатая фраза приходит на ум, когда речь идет об известном ученом Шокане Уалиханове. За свою довольно короткую, но яркую жизнь он явил миру казахскую культуру и оставил современникам богатое наследие. Его труды по-прежнему представляют огромную научную ценность, а память о нем увековечена во многих регионах страны и даже в ближнем зарубежье, где жил и работал Шокан: мемориальный комплекс в Жетысу, музеи в Семее и Омске… Парадоксально, но его малой родине – Костанайской области – совсем нечем похвастать: ни в одном уголке региона нет ни памятника, ни сквера, ни даже центральной улицы, названной его именем.

Многие годы ученые спорили о том, где же все-таки родился Шокан Уалиханов. Чтобы развеять все домыслы и сомнения, накануне 190-летия этнографа, путешественника и востоковеда костанайские общественники и журналисты отправились в экспедицию, которую так и назвали – «По следам Шокана Уалиханова». За несколько месяцев они проделали путь длиною почти в 11 тыс. километров, узнав множество интересных фактов.

Музей под открытым небом в п. Сырымбет является местом притяжения туристов

– В различных источниках родиной Шокана Уалиханова значатся совсем разные населенные пункты. Где-то указывается поселок Кушмурун, где-то Кунтимес, а где-то Сырымбет, который ныне территориально относится к Северо-Казахстанской облас­ти. Мы исследовали все версии. Информация о том, что ученый родился в поселке Кушмурун, впервые появилась в архивных источниках Омского кадетского корпуса в период его поступления. Но на тот момент Шокану было 12 лет, он еще полноценно не владел русским языком, и вероятнее всего, в формуляре было указано место его последнего жительства. В Сырымбет, по архивным данным, семья Уалиханова переехала, когда у них уже было семеро детей: четыре дочери и трое сыновей, в том числе и Шокан, которому на тот момент было уже семь лет, – рассказала председатель ОФ «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» Динара Утебаева.

– В поселке Кунтимес мы наш­ли документальные и археологические подтверждения того, что в момент рождения Шокана в этой местности находилась зимовка его отца – старшего султана Чингиса Уалиханова. Здесь до сих пор сохранились оборонительный ров, два колодца, остатки фундамента медресе и школы. К тому же на карте, собственноручно составленной Шоканом, это место обозначено как кыстау, что означает «зимовка». А неподалеку от поселка Кунтимес обнаружен овраг, называемый в народе Туйсай, который появился во время празднования сундет тоя Шокана. По этому поводу старший султан распорядился зарезать 45 лошадей. И в этот овраг выливали сурпу от бешбармака. Таким образом, несмотря на существование различных версий, мы убедились в том, что родиной Шокана Уалиханова является поселок Кунтимес Сарыкольского района Костанайской области, – заверила спикер.

Получив ответ на ключевой воп­рос, экспедиция двинулась на север – в тот самый поселок Сырымбет в Северо-Казахстанской области, который, по некоторым ошибочным версиям, называют малой родиной Шокана Уалиханова. Несомненно, этот населенный пункт играл большую роль в судьбе ученого. Здесь, в родовом поместье бабушки Айганым, юный Шокан проводил свое лето. В 1853 году в своем дневнике он сделал карандашный набросок строения, по которому спустя почти 1,5 века в точности до мелочей была воссоздана усадьба. Ее открыли уже в независимом Казахстане. Сегодня этот музей под открытым небом – один из популярных экскурсионных туров для ученых, краеведов, историков и просто туристов.

В воссозданной усадьбе хранятся и подлинные вещи, некогда принадлежащие Шокану

Не менее важным в жизни Шокана Уалиханова считается город Семипалатинск, ныне именуемый Семеем. Здесь по сей день бережно хранят воспоминания, связанные с ученым-этнографом, и трепетно чтят память о нем. Скульптура, название улицы – это уже дань памяти современников. Исторические ценности представлены в экспозиции Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского, близкого друга Шокана. Среди экспонатов – копии рисунков и путевых заметок, но раритетным считается совместное фото с писателем. Доподлинно известно, что Достоевский не любил фотографироваться, у него нет снимков даже с семьей. А вот с Уалихановым есть. Копия единственного парного фото писателя и ученого хранится в стенах музея в Семее.

Свой след Шокан Уалиханов оставил и в России. Значимые в его судьбе города – Омск и Санкт-Петербург. В первом он прожил 13 лет. Здесь он с отличием окончил лучшее в Сибири учебное заведение – Омский кадетский корпус в чине корнета, а после поступил на службу офицером особых поручений.

– В Омске, заметьте, центральная улица, бульвар, это как у нас проспект Аль-Фараби, носит имя Шокана Уалиханова. Люди гуляют по ней пешком, и все знают, кто такой Шокан. В музее кадетского корпуса для Шокана Уалиханова выделено отдельное место, где рассказано о том, каких успехов достиг ученый в своей жизни. А в Омской государственной областной научной библиотеке имени Пушкина хранятся книги, по которым занимался Шокан. Это учебники по строе­вой подготовке, правильной постановке речи и другие. В Омске бережно относятся к этому наследию. То же самое можно сказать и о Санкт-Петербурге. В Русском географическом обществе мы прикоснулись к настоящей истории. Я держала в руках его дневник, который он вел после своего самого главного похода в Кашгарию. В нем карты, рисунки, пометки… Для меня этот момент стал одним из ярких в жизни, – заметила председатель Союза журналистов Костанайской области Александра Сергазинова.

Завершилось земное путешест­вие Шокана Уалиханова на юге Казахстана. Его жизнь оборвалась у хребта Алтын-Эмеля в теперь уже области Жетысу, где ныне воздвигнут мемориальный комплекс. Там и покоится великий ученый. Эта точка и стала последним пунктом в экспедиции костанайцев.

– Вообще, когда посещаешь места, связанные с жизнью и деятельностью Шокана Уалиханова, внутри тебя происходит переосмысление всего, что увидел и узнал. Вот как человек, прожив всего 29 лет, мог оставить такое великое наследие не только Казахстану, но и всему миру?! И я безмерно горжусь тем, что живу на той земле, где родился Шокан. Но вместе с гордостью пришла и обида. В Омске нам говорили, что хотят приехать к нам, посмот­реть на родину Уалиханова. А нам ведь даже показать нечего. Это большое упущение! И мы должны восполнить этот пробел. Если наше поколение этим не займется, молодежь уже точно ничего не сделает. Мы должны показать им пример, – добавила Александра Сергазинова.

Есть идея открыть музей под открытым небом в поселке Кунтимес, где и родился Шокан Уали­ханов. И возможно, в честь 190-летия ученого, которое будет отмечаться в следующем году, эта мечта современников все же воплотится в жизнь…