Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне

Теннис
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Казахстана выбила из борьбы фаворита турнира – первую ракетку мира Игу Швёнтек, передает Kazpravda.kz

Фото: supersport.com

35-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Великобритании.

В матче третьего круга казахстанка обыграла первую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась два часа. Путинцева реализовала 4 брейк-пойнта из 8 заработанных.

Для Швёнтек это первое поражение с середины апреля. Прервалась ее серия из 21 победы подряд.

Путинцева четвертый раз вышла во вторую неделю ТБШ и впервые сделала это на «Уимблдоне». Последний раз казахстанка играла на этой стадии «Шлема» на US Open-2020.

В следующем круге Юлия сыграет с Еленой Остапенко (Латвия).

Матч пройдет в понедельник 8 июля.

«Ощущения отличные, просто замечательные. Не знаю, я сильно концентрировалась на том, чтобы играть быстро и не давать ей времени. У меня получилось. Во время игры думала о том, что я уже обыгрывала первую ракетку мира на траве (Наоми Осаку в Бирмингеме в 2019-м – Sports). Думаю, так было суждено», - сказала после матча Юлия Путинцева.

#теннис #сенсация #Юлия Путинцева #Уимблдон #Ига Швёнтек

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