Путинцева сотворила главную сенсацию на Уимблдоне

Фото: supersport.com

35-я ракетка мира Юлия Путинцева вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Великобритании.

В матче третьего круга казахстанка обыграла первую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счётом 3:6, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась два часа. Путинцева реализовала 4 брейк-пойнта из 8 заработанных.

Для Швёнтек это первое поражение с середины апреля. Прервалась ее серия из 21 победы подряд.

Путинцева четвертый раз вышла во вторую неделю ТБШ и впервые сделала это на «Уимблдоне». Последний раз казахстанка играла на этой стадии «Шлема» на US Open-2020.

В следующем круге Юлия сыграет с Еленой Остапенко (Латвия).

Матч пройдет в понедельник 8 июля.