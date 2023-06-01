Путинцева сотворила сенсацию на "Ролан Гаррос"

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Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (58-я ракетка мира) провел свой второй матч на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос»), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/32 финала казахстанка сыграла с 20-летней китайской теннисисткой Синвэнь Жен (19-я ракетка мира).

Путинцева одержала победу в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продлилась 2 часа и 28 минут.

По ходу игры казахстанская теннисистка исполнила одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Также она выиграла 7 очков и 3 гейма подряд.

В третьем круге соревнований Юлия сыграет против американки Слоан Стивенс (30), которая во втором круге одолела россиянку Варвару Грачеву - 6:2, 6:1.

Отмечается, что Стивенс является чемпионкой US Open - 2017.

На предыдущей стадии Юлия обыграла бельгийскую теннисистку Марину Заневскую в двух сетах.

Накануне сообщалось, что лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина установила рекорд на "Ролан Гаррос".