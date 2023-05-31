Рыбакина установила рекорд на "Ролан Гаррос"

Елена выиграла 10 матчей на грунтовых кортах за 5 месяцев, что является ее наилучшим результатом за один сезон.

Фото: championat.com

Лучшая теннисистка Казахстана и четвертая ракетка мира Елена Рыбакина успешно стартовала на Открытом чемпионате Франции по теннису («Ролан Гаррос») в женском одиночном разряде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

В матче первого круга Рыбакина уверенно переиграла чешку Бренду Фрухвиртову (146-е место в рейтинге WTA) в двух сетах — 6:4, 6:2.

Благодаря этой победе, казахстанка установила новый личный рекорд.

Как информирует OptaAce, с учетом игр Кубка Билли Джин Кинг Рыбакина выиграла 10 матчей на грунтовых кортах в 2023 году, что является ее наилучшим результатом за один сезон.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Елена Рыбакина проведет матч против чешской теннисистки Линды Носковой.