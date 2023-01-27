Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО

По словам и. о. директора Мейрамгуль Кубашевой, в школе до такой степени нет дисциплины, что дети приносят алкоголь и матерят учителей.

Фото: astanatv.kz

Настоящая война развернулась между родителями школьников и педагогами в одной из школ Западно-Казахстанской области. Мамы и папы требуют уволить руководство учебного заведения в Теректинском районе. Мол, они устроили настоящий террор рядовым учителям. Но завуч и директор уверяют: педколлектив так распустил детей, что те приходят на уроки пьяными и матерят старших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал Astana TV.

В актовом зале Теректинской школы десятки родителей защищают своих детей и их учителей, а руководство учебного заведения - моральные устои и дисциплину. Исполняющая обязанности директора Мейрамгуль Кубашева уверяет: подростки вызывающе красятся, сквернословят, а некоторые даже пили коньяк во время занятий.

"Уроки им неинтересны. Вчера один ученик снова материл учителя", - заявила и.о. директора школы Мейрамгуль Кубашева.

По её словам, в школе до такой степени нет дисциплины, что дети приносят алкоголь. Однажды поймали ученика со спиртным по камере. Второй раз вот недавно.

Но родители считают, что это руководство устроило в школе полный произвол: не дают учителям спокойно работать, запугивают. А сейчас угрожают судом и недовольным мамам и папам.

"Оказывается колоссальное давление на учителей запугивают увольнением, урезают часы. Учителя не придут, они боятся", - говорит мама школьника Юлия Старченко.

"Собрались здесь для того, чтобы убрать и.о. директора и завуча. Потому что происходит между учителями и детьми тяжёлая обстановка. Вот она написала заявление, что на нас в суд подаст, если мы соберёмся. А почему мы не имеем права представлять интересы наших детей?" - возмущена мама ученика Диана Кенжалиева.

Завуч школы и вовсе считает, что кто-то извне решил стравить педколлектив и родителей.

"Учителям легко, их много. Они должны организоваться и выйти вот так. А они отстаивают свои права через родителей. Я думаю, что это не характеризует положительно педагога", - высказался заместитель директора по учебной работе школы Тлеккабыл Нурушев.

Родители все же написали жалобу в отдел образования. Чиновники сообщили, что объявлен конкурс на место директора школы. Да и в целом считают, что конфликт разгорелся из-за школьной формы.

"Мейрамгуль Кубашева исполняет обязанности директора с декабря, временно, до 9 марта. Затем должность будет объявлена вакантной. Родители возмущаются, что требуют школьную форму с детей, но это законное требование", - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя отдела образования ЗКО Зауре Базаргалиева.

В управлении образования также заверили, что процесс обучения в скандальной школе на контроле. Мол, в этом учебном году успеваемость её учеников выросла на 3%. Есть три кандидата на "Алтын белгі". Вот только что на самом деле кроется за цифрами отчётов, добавил телеканал.