Пьяные дети матерят учителей и пьют коньяк на уроках: скандал разгорелся в школе ЗКО

Общество
0

По словам и. о. директора Мейрамгуль Кубашевой, в школе до такой степени нет дисциплины, что дети приносят алкоголь и матерят учителей.

Фото: astanatv.kz

Настоящая война развернулась между родителями школьников и педагогами в одной из школ Западно-Казахстанской области. Мамы и папы требуют уволить руководство учебного заведения в Теректинском районе. Мол, они устроили настоящий террор рядовым учителям. Но завуч и директор уверяют: педколлектив так распустил детей, что те приходят на уроки пьяными и матерят старших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал Astana TV.

В актовом зале Теректинской школы десятки родителей защищают своих детей и их учителей, а руководство учебного заведения - моральные устои и дисциплину. Исполняющая обязанности директора Мейрамгуль Кубашева уверяет: подростки вызывающе красятся, сквернословят, а некоторые даже пили коньяк во время занятий.

"Уроки им неинтересны. Вчера один ученик снова материл учителя", - заявила и.о. директора школы Мейрамгуль Кубашева.

По её словам, в школе до такой степени нет дисциплины, что дети приносят алкоголь. Однажды поймали ученика со спиртным по камере. Второй раз вот недавно.

Но родители считают, что это руководство устроило в школе полный произвол: не дают учителям спокойно работать, запугивают. А сейчас угрожают судом и недовольным мамам и папам.

"Оказывается колоссальное давление на учителей запугивают увольнением, урезают часы. Учителя не придут, они боятся", - говорит мама школьника Юлия Старченко.

"Собрались здесь для того, чтобы убрать и.о. директора и завуча. Потому что происходит между учителями и детьми тяжёлая обстановка. Вот она написала заявление, что на нас в суд подаст, если мы соберёмся. А почему мы не имеем права представлять интересы наших детей?" - возмущена мама ученика Диана Кенжалиева.

Завуч школы и вовсе считает, что кто-то извне решил стравить педколлектив и родителей.

"Учителям легко, их много. Они должны организоваться и выйти вот так. А они отстаивают свои права через родителей. Я думаю, что это не характеризует положительно педагога", - высказался заместитель директора по учебной работе школы Тлеккабыл Нурушев.

Родители все же написали жалобу в отдел образования. Чиновники сообщили, что объявлен конкурс на место директора школы. Да и в целом считают, что конфликт разгорелся из-за школьной формы.

"Мейрамгуль Кубашева исполняет обязанности директора с декабря, временно, до 9 марта. Затем должность будет объявлена вакантной. Родители возмущаются, что требуют школьную форму с детей, но это законное требование", - прокомментировала ситуацию заместитель руководителя отдела образования ЗКО Зауре Базаргалиева.

В управлении образования также заверили, что процесс обучения в скандальной школе на контроле. Мол, в этом учебном году успеваемость её учеников выросла на 3%. Есть три кандидата на "Алтын белгі". Вот только что на самом деле кроется за цифрами отчётов, добавил телеканал.

 

#школа #дети #родители #ЗКО #скандал #алкоголь

Популярное

Все
В ожидании перемен
В Астане завершил свою работу первый форум региональных печатных изданий
В Риддере на тепловой станции, наконец, запустили линию подачи угля
Помнил города каждый миг
В стране увеличится охват детей бесплатными спортивными секциями и творческими кружками
Кто ищет, тот найдет
Зимние «столовые» в лесу
Лена в финале!
А ну-ка, девушки!
Все риски – под контроль
«Золото» из Таиланда
Надежда, Москва-400, Семипалатинск-21, Курчатов – город, не раз менявший название, когда-то бывший секретным объектом, сегодня хоть и не пустует, но нет в нем прежней военной жизни
Всегда в приоритете
Перспективы королевы спорта
Учиться, чтобы пригодиться
Будущее Казахстана строится сегодня
На своей остановке
Нотариус всемогущий?
Дайте доступ скоростной!
После перезагрузки
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Водителя троллейбуса насмерть сбили в Алматы
Застолье закончилось убийством в ЗКО
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Владелец столичной антикварной лавки Руслан Кабазиев изобрел "машину времени"
Известному казахстанскому культурологу и общественному деятелю Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
Ерке Есмахан и Raim поженились по исламскому обряду
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Мир в руках поэта
Строительный гигант Турции готов реализовать новые инвестпроекты в Казахстане
Все зависит от открытости и конкурентности выборов
Школьника убили в Алматы
Более 35 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Караганде
Ровно 30 лет тому назад любители хоккея с мячом республики проводили в последний путь великого тренера алма-атинского «Динамо» Эдуарда Фердинандовича Айриха
Парень и девушка погибли в Шымкенте
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Стали известны имена обладателей госстипендии в области культуры
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Инновации на развалинах аграрной науки

Читайте также

Общество , Культура
Гвардеец из Казахстана удивил своим голосом гостей шоу "При…
Общество
Десятки паломников из Алматы не могут ни улететь в Мекку, н…
Общество
В Алматы состоялась премьера документального фильма «Друг» …
Общество
Первая часть казахстанской киноэпопеи «Қазақ хандығы» («Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]