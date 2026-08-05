27 организаций медиаторов действуют в Казахстане

Фото: МКИ

В Астане состоялась научно-практическая конференция «Институт медиации: современная практика и перспективы развития», приуроченная к 15-летию со дня принятия Закона РК «О медиации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ



Конференция стала экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития института медиации, обмена опытом и выработки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.



Участие приняли представители судебной системы, государственных и правоохранительных органов, представители казахстанских и международных организаций медиаторов, юридического сообщества.



В ходе мероприятия отмечено, что за 15 лет действия Закона РК «О медиации» данный институт зарекомендовал себя как эффективный механизм внесудебного урегулирования споров. За этот период в стране была сформирована современная правовая и организационная база.



В настоящее время в Казахстане действуют 27 организаций медиаторов, объединяющих более 2 тысяч профессиональных медиаторов. Кроме того, свою деятельность осуществляют свыше 1 900 общественных медиаторов, в том числе около 300 этномедиаторов.



Участники конференции обсудили деятельность Координационного совета по взаимодействию с организациями медиаторов. Площадка обеспечивает рассмотрение актуальных вопросов развития медиации и подготовку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.



В рамках конференции прошли тематические панельные сессии, посвященные современным тенденциям развития медиации, совершенствованию законодательства, а также перспективам международного сотрудничества.