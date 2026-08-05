27 организаций медиаторов действуют в Казахстане

Общество
Дана Аменова
специальный корреспондент

За 15 лет в стране была сформирована современная правовая и организационная база

Фото: МКИ

В Астане состоялась научно-практическая конференция «Институт медиации: современная практика и перспективы развития», приуроченная к 15-летию со дня принятия Закона РК «О медиации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Конференция стала экспертной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития института медиации, обмена опытом и выработки предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.

Участие приняли представители судебной системы, государственных и правоохранительных органов, представители казахстанских и международных организаций медиаторов, юридического сообщества.

В ходе мероприятия отмечено, что за 15 лет действия Закона РК «О медиации» данный институт зарекомендовал себя как эффективный механизм внесудебного урегулирования споров. За этот период в стране была сформирована современная правовая и организационная база.

В настоящее время в Казахстане действуют 27 организаций медиаторов, объединяющих более 2 тысяч профессиональных медиаторов. Кроме того, свою деятельность осуществляют свыше 1 900 общественных медиаторов, в том числе около 300 этномедиаторов.

Участники конференции обсудили деятельность Координационного совета по взаимодействию с организациями медиаторов. Площадка обеспечивает рассмотрение актуальных вопросов развития медиации и подготовку предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы.

В рамках конференции прошли тематические панельные сессии, посвященные современным тенденциям развития медиации, совершенствованию законодательства, а также перспективам международного сотрудничества.

#конференция #организации #МКИ #медиаторы

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