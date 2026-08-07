Гостья на кирпичной стене

Неожиданно послышался шум: как будто сверху что-то упало. Подняла голову и увидела рядом с окном необычную птицу. Приглядевшись, удивилась. Это была сова! Я впервые увидела эту птицу в Астане. Да еще и не на дереве.

Конечно, я знала, что совы живут в Казахстане. Но никогда преж­де не видела их так близко. Совы ассоциировались у меня больше с персонажами мульт­фильмов и сказок, чем с реальностью. А тут настоящая сова сидела буквально в метре от меня на кирпичной стене дома!

Она была совсем небольшая. Особенно красивыми показались ее мягкие коричневые крылья, почти неотличимые по цвету от кирпичной стены. Птица прижималась к стене так, словно искала опору. В какой-то момент даже показалось, что она чего-то боится. Но спустя несколько секунд сова расправила крылья и полетела бесшумно и даже по-своему гордо.

Проводив ее долгим взглядом, я решила поискать информацию о совах. И узнала для себя много нового. Оказывается, в Астане можно встретить как минимум два вида сов. Одни живут здесь круглый год, а другие, ушастые совы, появляются в теплое время года. Поэтому встреча с этой птицей в разгар лета не является невозможной, хотя для большинства горожан, и для меня в том числе, остается большой редкостью.

Узнала и о том, что во многих странах сова считается символом мудрости, знаний и рассудительности. Ее изображают на гербах учебных заведений, книжных издательств и организаций культуры. Есть даже города, где совам установлены памятники. Встречу с птицей обычно считают доб­рым знаком или предвестием перемен в жизни.

А еще я задумалась о том, что мы, жители города, привыкли воспринимать Астану как современный мегаполис. И нам кажется, что «большая» природа существует где-то далеко. На самом же деле она гораздо ближе.

Утренняя гостья напомнила простую вещь: город принадлежит не только людям. Рядом с нами живут птицы, растут деревья, шумит ветер, и степь по-прежнему остается частью окружающего нас мира. Мы забываем об этом, спешим на работу или по другим своим важным делам. И вдруг мир напоминает о себе неожиданной встречей с маленькой совой, пением птиц за окном, легким ветерком на рассвете. Нужно только успеть принять такой «сигнал» – и порадоваться жизни.