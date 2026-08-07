Жизнь за окном

Окна родительского дома выходили на частный сектор. По утрам остервенело орали петухи, им вторили цепные собаки, всю эту какофонию разбавляли скрип тачек и хлопанье металлических ворот. Скукота...
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