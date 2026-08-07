От увлечения – к мечте

Идеей собирать миниа­тюрные копии автомобилей Ерболат Сарсенбаев загорелся случайно. Однажды в торговом центре увидел в одном из бутиков настолько реалистичные копии авто, что не удержался и купил сразу две: британский внедорожник Range Rover Sport и итальянский суперкар Lamborghini Gallardo Superleggera. Первый в черном цвете, второй в белом.

Сегодня его коллекция насчитывает почти 150 экземп­ляров: каждый интересен и неповторим. Так, Stirling Moss образца 2009-го – результат коллаборации Mercedes и McLaren – спидкар без крыши с необычным открыванием капота вперед, а дверей – вверх. Гиперкар – немецкий Gumpert Apollo S, у которого двери получили название «крыло чайки» из-за своего открывания вверх. Есть и бэтмобиль с открывающейся и закрывающейся крышей кабины. А рядом – хоть и совсем простенький, но один из дорогих сердцу экземпляров – «Моск­вич-2140 SL». Он напоминает Ерболату об отце, который в последние годы водил этот автомобиль, правда, более ранней модификации.

– Я из семьи автомобилистов. Папа большую часть жизни проработал шофером, а мама стала первой женщиной-казашкой в Сарыкольском районе, которая села за руль. Так что мое хобби вполне закономерно. Родители поначалу скептически отнеслись к моему увлечению. Я ведь начал коллекционировать в 19 лет, а отцу казалось, что это занятие для детей, да и вообще не мужское дело. Но со временем и он стал интересоваться моими приобретения­ми, – рассказывает Ерболат Сарсенбаев.

Практически все машинки в коллекции Ерболата одного масштаба – 1:30, но есть и более габаритная модель – лимитированный спортивный автомобиль от шведского производителя Koenigsegg Jesko, выполненный в масштабе 1:24. Эту модель Ерболат купил в прошлом году на рынке Нячанга, выложив за нее 350 тыс. вьетнамских донгов (почти 11 тыс. тенге). А общая стоимость коллекции уже примерно полмиллиона тенге.

Да, хобби Ерболата затратно, причем не только финансово. Нужно еще и место для хранения автомобилей.

– Коллекция разрослась. К тому же каждая модель упакована в специальную коробку. Пока я храню их в шкафу, аккуратно сложив друг на дружку. В будущем собираюсь оборудовать специальные шкафы с полками, чтобы мини-автомобили были на виду, – говорит он.

Иногда Ерболат достает свои приобретения и любуется ими, представляя, что однажды и сам сядет за руль того или иного авто. Он мечтает «оседлать» люксовый внедорожник Mercedes-Benz G63 (гелендваген, как его еще называют) или же спорткар Lamborghini Aventador. Но, как человек прак­тичный, поначалу планирует приобрести автомобиль эконом-класса, чтобы набраться опыта.

Но это долгосрочная перспектива. А пока собиратель думает о расширении своей коллекции. У него уже есть пара моделей спецтехники – американский седельный тягач Kenworth и коммерческий фургон Mercedes Sprinter, недавно появился японский мотоцикл Yamaha.

– Хотелось бы приобрести и тракторы, и комбайны, – мечтает он. – Но те модели сельхозтехники, которые попадались, выполнены из пластика. А значит, они очень хрупкие, и это проблематично при покупке и транспортировке из интернет-магазинов России и Беларуси.

К слову, профессия Ерболата никак не связана с автомобилями. Он работает в местном музее. Впрочем, готов попробовать свои силы и на одном из автозаводов Костаная, ведь благодаря своему хобби о машинах Ерболат знает практически все. И, возможно, когда-нибудь будет не только их коллекционировать, но и собирать собственными руками.