На службе Отечеству и народу

Именно такой является семья Чатыбековых, в истории которой отразились основные вехи становления казахской интеллигенции и развития здравоохранения, трагедия политических репрессий и подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.

Во второй половине XIX века представители коренных народов Российской империи получили возможность получать профессиональное образование. Именно тогда начало формироваться новое поколение казахской интеллигенции, сыгравшее важную роль в общественной и государственной жизни страны. Основателем династии стал Буркутбай Чатыбеков, родившийся в 1870 году в Кокшетау. Тогда население города насчитывало всего несколько тысяч человек, а медицинская помощь оставалась малодоступной для большинства жителей степного края. Получить специальное образование представителю казахского народа было непросто, однако Буркутбай сумел окончить Омское фельдшерское училище и стать одним из первых профессиональных медицинских работников региона.

Архивные документы подтверждают высокий уровень его подготовки. В сохранившемся свидетельстве об окончании Центральной фельдшерской школы указано, что Буркутбай успешно завершил полный курс обу­чения и получил право на самостоятельную медицинскую прак­тику. Для представителя казахской молодежи конца XIX века это было значительным достижением и свидетельством высокой личной целеустремленности.

На весь Кокчетавский уезд в начале XX века приходилось всего два врача и 12 фельдшеров. В этих условиях деятельность Буркутбая Чатыбекова имела огромное значение для населения. Он стоял у истоков развития системы здравоохранения региона, а в 1924 году возглавил одну из двух медицинских лабораторий Кокшетау. Многие жители города вспоминали его как отзывчивого и самоотверженного человека, принимавшего пациентов не только на работе, но и у себя дома на улице Дзержинского.

Высокие нравственные качества Буркутбая проявились и в семейной жизни. Помимо собственных детей он воспитал двух осиротевших братьев – Егеубая и Агымбая, которым дал свою фамилию и возможность получить достойное будущее.

Особое место в истории семьи занимает старший сын Буркутбая – Хусаин Чатыбеков. Он родился в 1897 году в Кокшетау, получил образование в Лесной школе и посвятил себя государственной службе. Работал народным следователем, был членом Кокчетавского ЦИК, занимал различные должности в органах прокуратуры Казахстана.

Архивные документы позволяют восстановить основные этапы его профессионального пути. В 1927 году Хусаин Чатыбеков назначен помощником прокурора Атбасарского уезда Акмолинской губернии. В дальнейшем занимал должности заместителя прокурора Петропавловского округа, помощника прокурора Павлодарского округа, помощника прокурора по транспортным делам Турксиба. В 1933-м переведен в Алма-Атинскую областную прокуратуру для усиления работы по надзору за следствием и дознанием. Эти назначения свидетельствуют о высоком уровне профессионального доверия и авторитете среди коллег.

Однако успешная карьера была прервана трагическими событиями конца 1930-х годов. В период массовых политических репрессий Хусаин Чатыбеков стал жертвой ложных обвинений. 28 июля 1938 года он был арестован. Согласно материалам уголовного дела № 0312, ему предъявили обвинение в участии в контрреволюционной нацио­налистической организации и шпионской деятельности.

На момент ареста на его попечении были жена Ракия, дочери Клара и Рая, сын Марат, пожилой отец Буркутбай и братья Касым и Хаким.

30 сентября 1938 года постановлением «тройки» УНКВД Северо-Казах­станской области Хусаина Чатыбекова приговорили к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 8 октября 1938 года.

Репрессии трагически изменили судьбу всей семьи. Супруга Ракия, пытаясь узнать о судьбе мужа, была вынуждена отправиться в Алма-Ату вместе с младшей дочерью. В дороге она тяжело заболела и вскоре умерла. Трое детей фактически остались круглыми сиротами на попечении престарелой бабушки.

Лишь спустя почти двадцать лет историческая справедливость была восстановлена. В декабре 1957 года Воен­ный трибунал Туркестанского воен­ного округа отменил постановление «тройки» УНКВД СКО и полностью прекратил дело за отсутствием состава преступления.

Младший сын Буркутбая Касым Чатыбеков продолжил дело отца. Родившись в 1912 году в Кокшетау, он окончил Первый Московский медицинский институт и посвятил свою жизнь развитию здравоохранения Казахстана. Работал главным врачом, занимал ответственные руководящие должности, за большие заслуги был удостоен почетного звания «Заслуженный врач Казахской ССР». В Алматы на доме, где он проживал, установлена мемориальная доска.

Особого уважения заслуживает судьба детей Хусаина Чатыбекова. Несмотря на тяжелое сиротское детство, они сумели получить образование и занять достойное место в обществе.

Старший сын от первого брака Хаким Чатыбеков (1920–1943) после ареста отца был вынужден сменить отчество и уехать в Алма-Ату. В 1942-м он добровольцем ушел на фронт. Согласно архивным данным Министерства обороны, Хаким служил в звании старшины. 3 февраля 1943 года он погиб в бою при освобож­дении Курской области. Первичным местом его захоронения стала братская могила в селе Удобное Горшеченского района Курской области. В 2022-м родственники установили на мемориале памятную плиту с его именем.

Дочь Клара посвятила свою жизнь педагогике. После окончания института более сорока лет она проработала в школах Алма-Аты. В середине 1950-х годов именно она начала добиваться пересмотра дела своего отца. Благодаря ее настойчивости была проведена проверка, завершившаяся полной реабилитацией Хусаина Чатыбекова. За заслуги в сфере образования Клара Хусаиновна награждена медалью имени Ыбырая Алтынсарина и избиралась депутатом Ленинского районного Совета народных депутатов Алма-Аты.

Младший сын Марат после реабилитации отца смог получить высшее юридическое образование в КазГУ. Работал юристом и руководителем юридических подразделений различных организаций Алма-Аты. Его жизнь трагически оборвалась в 1976 году.

Традиции служения обществу продолжили и представители следующего поколения. Дочь Касыма Чатыбекова Камиля стала известным ученым, док­тором исторических наук, академиком Международной академии информатизации и профессором Казахского университета международных отношений и мировых языков им. Абылай-хана.

Сегодня документы и материалы о семье Чатыбековых хранятся в музеях Кокшетау. Их история является примером того, как через испытания и тяжелые потери люди сохраняли верность свое­му долгу, профессии и родной земле.

История семьи Чатыбековых отражает судьбу целого поколения казахстанцев. Архивные документы, многие из которых стали доступны лишь в последние годы, позволяют восстановить справедливость и вернуть из забвения имена людей, достойных памяти потомков.

Память о выдающихся земляках должна сохраняться не только в архив­ных документах и музейных экспозициях, но и в названиях улиц и других элементах городского пространства. В Кокшетау до 2024 года на улице Дзержинского находился дом семьи Чатыбековых. Учитывая вклад нескольких поколений этой семьи в развитие медицины, образования и государственных институтов Казахстана, было бы символично и исторически справедливо присвоить данной улице имя семьи Чатыбековых. Такое решение стало бы достойным знаком уважения к людям, чья жизнь была неразрывно связана с историей города и служением народу.