Пять человек погибли на трассе Караганда - Астана

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили о гибели пяти человек в ДТП на трассе Караганда - Астана, передает Kazpravda.kz .

Фото: ДП Карагандинской области

Сегодня, 9 октября, около 15.00 в 50 км от поселка Осакаровка водитель автомобиля Ford Ranger, двигаясь со стороны Караганды в направлении Астаны, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на дорожного рабочего и столкнулся со стоящим грузовым автомобилем Камаз", - сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

По его словам, в результате ДТП рабочий, водитель автомобиля Ford Ranger и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте.

По данному факту ведется досудебное расследование по статье 345 части 4 УК РК.