Пять испытательных лабораторий оштрафовали в Алматы

Как выяснилось, лаборатории фактически не проводили испытания транспортных средств перед выдачей свидетельств о безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент комитета технического регулирования и метрологии Минторговли по городу Алматы провел внеплановую проверку пяти городских испытательных лабораторий, сообщает Kazpravda.kz

«В ходе проверок было установлено, что свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), выданные лабораториями, содержат нарушения требований технического регламента Таможенного Союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011). Согласно ТР ТС 018/2011, аккредитованные испытательные лаборатории обязаны проводить осмотр транспортного средства, включая идентификацию по номеру, техническую экспертизу конструкции, а также необходимые испытания и измерения. По результатам этих процедур оформляется протокол и СБКТС», – говорится в официальном сообщении.

Однако проверки показали, что указанные испытательные лаборатории фактически не проводили испытания транспортных средств перед выдачей СБКТС, что является нарушением Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» и Закона РК «О техническом регулировании».