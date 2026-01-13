В Мельбурне (Австралия) стартовал квалификационный раунд крупного мирового турнира Australian Open-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

НОК

В этой стадии от сборной Казахстана выступал Дмитрий Попко. Однако на старте он проиграл Маккензи Макдональду (США).

Таким образом, в основной сетке турнира примут участие пять казахстанцев. За победу и рейтинговые очки поборются Елена Рыбакина, Александр Бублик, Александр Шевченко, Зарина Дияс и Юлия Путинцева.