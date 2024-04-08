Пятая часть производимого в мире продовольствия выбрасывается

В то время как 783 млн человек голодают, а треть человечества сталкивается с нехваткой продовольствия, пятая часть всех продуктов питания, доступных потребителям, просто выбрасывается. В 2022 году было произведено 1,05 млрд тонн пищевых отходов (132 килограмма на душу населения), причем 60% из них приходится на домохозяйства.

Такие данные приводятся в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), подготовленном в сотрудничестве с глобальной неправительственной организацией WRAP. Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен назвала проблему пищевых отходов глобальной трагедией.

«Миллионы людей будут голодать сегодня, поскольку продукты питания выбрасываются впустую по всему миру. Это не только серьезная проблема развития, ведь последствия лишних отходов приводят к существенному ущербу для климата и природы. Если страны будут уделять долж­ное внимание данной проб­леме, они смогут значительно сократить объемы утраченного продовольствия и отходов, уменьшить воздействие на климат и экономические потери, а также ускорить прогресс в достижении глобальных целей», – подчеркнула Ингер Андерсен.

Как отмечается в релизе ЮНЕП, согласно последним данным, потери продовольствия и отходы приводят к 8–10% глобальных выбросов парниковых газов, что почти в пять раз больше, чем в авиационном секторе. Ущерб мировой экономике, связанный как с потерей продовольствия, так и с отходами, оценивается примерно в один триллион долларов.

По состоянию на 2022 год только 21 страна включила задачу сокращения потери продовольствия и⁄или отходов в свои нацио­нальные климатические планы. Процесс пересмотра планов на 2025-й представляет прекрасную возможность расширить меры по борьбе с изменением климата за счет интеграции в эти документы данных о потерях продовольствия и отходах, подчеркивают в ЮНЕП.

«Учитывая связанный с проблемой пищевых отходов огромный ущерб для окружающей среды, общества и мировой экономики, нам необходимы более скоординированные действия на всех континентах и в цепочках поставок. Мы поддерживаем призыв ЮНЕП к тому, чтобы большее число стран «Большой двадцатки» отслеживали объемы пищевых отходов и принимали меры для достижения Цели устойчивого развития 12,3. Это очень важно, чтобы продовольствие оказывалось на тарелках, а не в мусорном ведре», – подчеркнула генеральный директор WRAP Харриет Лэмб.

Упомянутая главой WRAP ЦУР 12,3 предполагает к 2030 году сократить вдвое в пересчете на душу населения общемировое количество пищевых отходов на розничном и потребительском уровнях и уменьшить потери продовольствия в производственно-сбытовых цепочках, в том числе послеуборочные потери.

Сейчас только четыре страны «Большой двадцатки» (Австралия, Япония, Великобритания, США) а также Европейский союз имеют шкалу оценки пищевых отходов, которая подходит для отслеживания прогресса до 2030 года.

В то же время продовольственные потери – проблема не только богатых стран. Объемы бытовых пищевых отходов в наблюдаемых государствах с разным уровнем доходов населения отличаются незначительно, но в то же время в странах с более жарким климатом, приходят к выводу эксперты, образуется больше пищевых отходов на душу населения в домохозяйствах. Возможные причины – более высокое потреб­ление свежих продуктов с большим количеством несъедобных частей и отсутствие надежного холодильного оборудования.

Кроме того, как отмечают эксперты, ожидается, что жители городских районов больше других выиграют от мер, направленных на сокращение объемов пищевых отходов и внедрение цикличных моделей. Жители сельских райо­нов, как правило, выбрасывают меньше продовольствия благодаря тому, что скармливают пищевые отходы домашним животным или компостируют их, говорится в докладе.

ЮНЕП продолжает отслеживать прогресс стран в организации сокращения объемов пищевых отходов вдвое к 2030 году. Определенную роль в этом должно сыграть и повышение информированности о проблеме.

В 2023 году впервые прошел Международный день за мир без отходов. Учрежденная соответствующей резолюцией на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН эта памятная дата теперь ежегодно отмечается 30 марта.

Инициативы, направленные на решение проблемы, могут способствовать рациональному обращению с отходами, а также минимизировать и предотвращать образование отходов.

Для того чтобы дать бой загрязнению, необходимо усилить работу по управлению отходами, одновременно улучшая переработку ресурсов и существенно сокращая объемы образования остатков пищи. Предотвращение, сокращение, повторное использование, перепрофилирование и рециркуляция имеют решающее значение для этого начинания, подчеркивают в ЮНЕП.