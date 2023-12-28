Qazaq Air ждет комплексная проверка на безопасность и пунктуальность

Транспорт
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Авиакомпанию Qazaq Air проверят на безопасность и контроль за регулярностью полетов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации Минтранспорта РК

Фото: facebook.com/QazaqAir

Как сообщается на сайте Qazaq Air, 27 декабря из-за сложных метеоусловий в Талдыкоргане были задержаны рейсы IQ429 Астана – Талдыкорган и IQ430 Талдыкорган – Астана. Затем по техническим причинам авиаперевозчик отменил эти рейсы.

Отреагировав на участившиеся обращения пассажиров касательно своевременности рейсов и качества услуг Qazaq Air 27 декабря, авиационные инспекторы АО «Авиационная администрация Казахстана» провели оперативную внеплановую перронную проверку воздушного судна Bombardier-Q400 с регистрационным номером UP-DH005, на котором планировался рейс IQ-429 Астана – Талдыкорган в 11:00 27 декабря. В КГА уточнили, что он был задержан до 14:30 из-за непогоды, а позже отменен по технической неисправности на самолете.

При ожидании вылета пассажирам предоставили прохладительные напитки.

В связи с отменой рейса всем пассажирам предложили оформить полный возврат стоимости авиабилетов либо перебронирование на ближайшие даты. Билеты 22 пассажиров были перебронированы на 28 декабря 2023 года по маршруту Астана – Алматы, билеты 5 пассажиров были перебронированы на рейс Астана – Алматы 29 декабря этого года, отметили в ведомстве.

«В ходе проверки авиационные инспекторы установили, что во время руления обнаружена неисправность системы обогрева воздушного винта. После устранения неисправностей воздушное судно допущено к полетам. 27 декабря в 19:52 самолет выполнил рейс IQ-437 Астана – Петропавловск.

Вместе с тем в ближайшее время планируется комплексная проверка авиакомпании на предмет обеспечения ею безопасности полетов, авиационной безопасности, а также контроля за регулярностью полетов», – проинформировали в КГА.

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