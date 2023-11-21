Qazaq Oil привезет «Джулию» в Астану

Культурную жизнь столицы в скором времени всколыхнет долгожданная премьера мюзикла «Джулия», созданного по мотивам легендарных песен группы A'Studio. Такое масштабное событие стало возможным благодаря компании Qazaq Oil, которая владеет крупнейшей сетью автозаправочных комплексов в Казахстане.

Захватывающий сюжет, феерическое шоу и завораживающая хореография не оставят никого равнодушными, ведь почитателей творчества знаменитой группы A'Studio ждет обновленное звучание любимых песен в интерпретации молодых артистов мюзикла. Кроме того, приятным сюрпризом для зрителей станет исполнение ряда известных хитов группы в мюзикле на казахском языке.

Во всем мире поддержка культурных инициатив крупными компаниями является само собой разумеющимся делом и в этом смысле Qazaq Oil не исключение. Ведь с самого начала деятельности этой компании важными принципами для развития были традиции и самоидентичность казахстанского народа.

Теперь, когда компания выросла и заняла прочные позиции на рынке, она продолжает придерживаться этих принципов. Такой подход не только формирует особую внутрикорпоративную атмосферу, но и влияет на ее внешние инициативы, показывая социальную ориентированность Qazaq Oil.

- Наш вклад в развитие общества страны – это не только поставка и реализация высококачественных нефтепродуктов и товаров народного потребления, но и социальная ориентированность нашей компании, - подчеркнул генеральный директор Qazaq Oil Тулемис Шотанов.

Многие уже знают, что Qazaq Oil активно помогает развитию спорта в Казахстане. Так, например, компания оказывает поддержку паралимпийскому комитету республики, водным видам спорта, федерации джиу-джитсу, а также является одним из спонсоров ряда спортивных событий страны.

И неудивительно, что такая социально-ориентированная компания как Qazaq Oil решила обратить свой взор на развитие и популяризацию культуры современного Казахстана. Именно по этой причине компания дарит столичным жителям возможность насладиться мюзиклом «Джулия», который ранее с большим успехом прошёл в Алматы. Для Qazaq Oil это не просто мероприятие – это вклад в развитие, ведь музыкальная постановка уже стала неотъемлемой частью культурного календаря страны.

- Мы принимаем активное участие в создании уникальных культурных мероприятий, объединяющих казахстанцев. Так, ранее мы поддержали возрождение легендарного музыкального фестиваля «Азия Дауысы», сегодня мы привезли мюзикл в столицу. Это все – важная миссия для нас, и Qazaq Oil стремится сохранить и передать наше уникальное наследие будущим поколениям. Поддержка таких культурных и иных инициатив становится частью нашего корпоративного бренда, - отмечает глава компании Тулемис Шотанов.

Мюзикл обещает стать настоящим праздником, где зрители будут погружены в атмосферу уникального исполнения хитов A'Studio. Он представляет захватывающую историю романтических отношений, радость встреч, боль расставания и вечный поиск любви и счастливого финала. В создании шоу участвовала международная команда под руководством режиссера Василия Бархатова и основателя легендарной группы A’Studio Байгали Серкебаева.

Насладиться постановкой жители и гости столицы смогут совсем скоро: с 9 по 21 декабря в театре Astana Ballet.

«Джулия» - не просто шоу в лучших традициях бродвейских мюзиклов, это воплощение мечты в реальность и новая глава в развитии шоу бизнеса Казахстана. После успеха мюзикла в Алматы, мы получили множество просьб от жителей столицы приехать в Астану, и очень рады возможности реализовать пожелания зрителей. Для нас это большое важное событие. Мы с нетерпением ждем встречи с жителями Астаны, - отметил генеральный продюсер мюзикла, основатель Aurora Event Group Кайрат Кульбаев,

Такое масштабное событие в очередной раз подчеркивает тренд на последовательную поддержку компаниями социальных и культурных инициатив в стране. Отрадно, что Qazaq Oil поступательно следует заданному тренду, показывая стремление не только к развитию топливного ритейла, но и к поддержке и развитию культуры и спорта в Казахстане. И в этом смысле мюзикл «Джулия» станет ярким примером такой синергии.

Qazaq Oil приглашает всех жителей и гостей Астаны стать частью этого захватывающего культурного события.