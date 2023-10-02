Qazaq Oil продолжает марафон добрых дел

Более тысячи столичных семей будут обеспечены продуктовыми наборами в преддверии дня республики и ко дню пожилых людей

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Советник акима Астаны Куаныш Молдабек отметил, что эта акция является продолжением доброй традиции – масштабного благотворительного мероприятия «Марафон добрых дел».

Так, первая тысяча малоимущих семей ранее получила продуктовые корзины в канун празднования Наурыз мейрамы. Вторая партия была роздана в дни празднования Курбан Айта. Старт нынешней акции приурочен к празднованию дня республики и дня пожилых людей.

«Это третья акция компании Qazaq Oil, которая еще повторится до конца года. Продуктовые наборы будут получать семьи из числа социально уязвимых слоев населения, малообеспеченные, которые попали в трудное материальное положение, многодетные матери, семьи с детьми с особенными потребностями, неполные семьи, лица с инвалидностью. На сегодняшний день QazaqOil демонстрирует социальную ответственность бизнеса, мы призываем другие бизнес-сообщества и неравнодушных граждан к добрым благотворительным делам. С начала года проведено 15 подобных акций», – рассказал Куаныш Молдабек.

Он добавил, что всего в течении нескольких дней будет роздано более 40 тонн продуктов, вес одной корзины составляет около 40 кг. Волонтеры из «Астана Жастары» помогли со сборкой коробок, расфасовкой и доставкой.

Многодетный отец Казбек Алимжанов, получивший продуктовую корзину отметил, что его супруга является домохозяйкой, они воспитывают 8 детей, при этом самой старшей дочери – 23 года, младшей – 2 года, всего в семье 4 школьника.

«В данный момент это очень хорошая поддержка. Моя жена сейчас находится в больнице после операции. Сам управляюсь с домом, детьми, пока супруга выздоравливает», – поделился семьянин.

Дочь репрессированных корейцев 82-летняя Татьяна Цхе не ожидала сюрприза, когда в дверь постучали волонтеры.

«За мои годы впервые такое, спасибо, я очень тронута, вы меня так удивили. Родилась я в учхозе - я старожил в этой деревне, пережила войну, голод, холод. Хочу пожелать акимату успехов, они всегда уделяют нам внимание», – порадовалась Татьяна.

Она поделилась, что работала на 4 работах, чтобы пенсия была больше. На сегодня пожилая женщина получает 140 тыс. тенге, говорит, хватает на коммунальные платежи и продукты, да и то не всегда.

«Закуп продуктов бьет по карману, мне недавно не хватило денег до следующей пенсии. Я одинокий человек, детей у меня нет. Племянники помогают – вчера холодильник наполнили – они моя опора, и мой брат. Продуктовый набор – это ощутимая поддержка, на целый год снабдили меня», – поделилась пенсионерка.

В акимате Астаны отметили, что в целом, при поддержке Qazaq Oil, до конца года 4 000 семей столицы из социально уязвимых слоев населения будут обеспечены продовольственными наборами, состоящими из товаров первой необходимости – муки, сахара, гречки, макарон, сладостей для детей, хозтоваров. Соответствующий меморандум для оказания благотворительной помощи нуждающимся семьям казахстанская компания подписала с акиматом столицы еще весной этого года.

В течение своей деятельности Qazaq Oil поддерживает различные спортивные инициативы: паралимпийский спорт, федерацию настольного тенниса, водные виды спорта и множество других. Кроме того, компания оказала помощь Костанайской и Абайской областей и ее жителям во время ликвидации последствий лесных пожаров.