Qosyl: аналог Zoom разработали в Казахстане

Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Новая система обеспечивает проведение совещаний в безопасной информационной среде, что особенно важно для государственных органов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По инициативе комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК и АО «Национальные информационные технологии» реализован проект «Qosyl» для видеосовещания в режиме онлайн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минцифры.

Министерство предложило внедрить эту систему в качестве онлайн-сервиса для проведения открытых совещаний в центральных и местных исполнительных органах в пилотном режиме до сентября 2023 года. Запуск программы в пилотном режиме завершился, и сегодня центральные госорганы уже успешно используют отечественный продукт для проведения онлайн-совещаний.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил важность данного проекта в сфере государственной службы.

«Сегодня государственные органы активно используют онлайн платформы для проведения совещаний, что экономит время госслужащих. В связи с этим министерством совместно с АО «НИТ» было принято решение разработать отечественную программную систему. Проект Qosyl стал одним из успешных проектов. Прежде всего, новая система обеспечивает проведение совещаний в безопасной информационной среде, что особенно важно для государственных органов. Кроме того, не требует излишних ресурсов, что делает его удобным в использовании», - отметил Багдат Мусин.

По словам руководителя проекта Нурислана Исакова, данный продукт был создан еще в 2020 году. Тем не менее, для успешной реализации и прохождения испытаний потребовалось некоторое время.

«Данный проект был создан в 2020 году, в период пандемии. Были запросы со стороны госорганов по созданию онлайн-видеоконференций, которая не будет зависеть от зарубежных производителей и не будет работать через их серверы. Требовалось, чтобы продукт работал на серверах Казахстана, который пройдет испытание информационной безопасности и будет соответствовать нашим требованиям. С момента выхода первой версии в 2020 году и по сегодняшний день продукт на постоянной основе обновляется и развивается. Мы добавляем новые функциональные возможности по запросам наших Заказчиков и совершенствуем технологическую часть продукта. И сейчас текущую версию мы можем масштабировать и развивать без ограничений», - говорит Нурислан Исаков.

Данная платформа обладает множеством преимуществ. Продукт можно адаптировать под специфику любой организации, интегрировать с другими системами, доработать новые функциональные возможности, что означает отсутствие ограничений. Также нужно отметить, что в данной системе отсутствует лимит по времени использования.

Одним из ключевых особенностей Qosyl по сравнению с зарубежными платформами является высокий уровень информационной безопасности.

«Наше программное обеспечение успешно прошло испытание на соответствие требованиям информационной безопасности. Также за счет того, что сервера находятся в Казахстане, весь медиа трафик не проходит через зарубежные страны. Кроме того, отечественную систему можно развертывать на любых серверах, не требуя при этом специализированного оборудования, достаточно обычных серверных мощностей, камер и микрофонов.  Второй момент, если сравнить с Zoom, то наш продукт более простой в использовании. Даже неопытному человеку пользоваться им легче, в сравнении с другими продуктами. Он не требует скачивания дополнительных приложений, можно подключиться через любой браузер на любом устройстве. Также при желании можно скачать приложение. Начало формы в 2023 году мы полгода пилотировали данную программу в МЦРИАП и провели множество доработок по запросам пользователей. По итогам данного пилота было принято решение запустить продукт в эксплуатацию», - отметил Нурислан Исаков.

С ноября 2023 года система Qosyl успешно запущена и официально внедрена для использования в государственных органах. В перспективе планируется адаптация данного продукта и для использования в образовательном секторе, добавили в Минцифры.

 

#разработка #аналог #Минцифры #Zoom #видеоконференция #Qosyl

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