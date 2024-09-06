«Рабочие профессии важно популяризировать» – эксперты о Послании Токаева

Общество
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Дана Аменова
корреспондент

На базе Института прикладных этнополитических исследований состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Алуа Жолдыбалина, представитель правления Казахстанского института общественного развития  Нурбек Магжани, директор научно-исследовательского центра «Молодежь»  отметили, что глава государства обозначил вектор развития страны и поставил приоритетные задачи на ближайшее будущее.

Модератором дискуссии выступила заместитель директора Центра этномедиации Института прикладных этнополитических исследований Фарида Мусатаева. Спикеры зачитали свои доклады, которые подкреплялись статистикой, исследованиями и научно-экспертными наблюдениями, и затронули ключевые аспекты, касающиеся решения проблемных социально-экономических вопросов в современных казахстанских реалиях, в том числе изменения в электоральной системе, вопросы гендерного равенства, развития массового спорта, соблюдения закона и порядка в армии.

Особое внимание они уделили перспективам развития электоральных процессов в регионах с учетом их этнодемографической специфики, вопросам популяризации востребованных технических специальностей в трудодефицитных регионах в рамках 2025 года как «Года рабочих профессий».

Эксперты поделились идеями о повышении уровня общественного оптимизма путем улучшения социального благосостояния граждан и дальнейшей модернизации государственной политики. В частности, эксперты поддержали инициативу президента о том, что 2025-й станет годом рабочих профессий.

По словам Талгата Калиева, чтобы устранить кадровый дефицит и развивать производство, необходимо активно популяризировать технические специальности среди нового поколения.  

 «Молодежь сегодня приходит в профессию, преимущество руководствуясь вопросами престижа. В этом плане нужен комплекс разных меропритиятий социально-гуманитарного и культурного характера, чтобы менялись подходы в обществе. Сегодня надо уйти от стереотипа, что представитель рабочей профессии - человек, который выполняет физически тяжелую работу. По сути такая деятельность порой требует высокой квалификации, ведь используются современные автоматизированное системы. Люди работают на производстве в высоких санитарных условиях, и это нужно показывать школьникам,  проводить среди них профориентационную работу и организовывать экскурсии. В нашей стране сегодня наблюдается определенный дефицит квалифицированных кадров в области мелиорации, энергетики и других отраслях, поэтому надо проводить мониторинг, так как рынок должен быть насыщен», – говорит Талгат Калиев.

Также он добавил, что в связи с проведением выборов акимов районного уровня, стоит внедрить краткосрочные курсы для потенциальных глав местных исполнительных органов, где будут изучаться основы бюджетной дисциплины, антикоррупционного законодательства и администрирования.

Ведущий менеджер центра методических и образовательных программ Института прикладных этнополитических исследований Адилет Амиров согласился с тем, что в будущем необходимо все обсуждать и продолжать создавать условия и вырабатывать механизмы и инструменты для практической реализации идей, заложенных в программном документе.

«Действительно, нужно повышать статус человека труда, осуществлять политику, которая направлена на закрытие дефицита рабочих мест как на крупных предприятиях, так и в малом и среднем бизнесе. Это комплексная работа проводится во взаимодействии с учебными заведениями, в том числе в виде информационных и профориентационных мероприятий. Необходим объективный анализ ситуации на региональных рынках труда. Ведь многие люди даже не знают и не предполагают, что в тех или иных секторах при должной подготовке в полгода-год можно зарабатывать, к примеру, от 500 тысяч тенге в месяц», – уточнил политолог.

В свою очередь директор научно-исследовательского центра «Молодежь» Айсулу Ерниязова считает, что общественный оптимизм - основа инновационного развития.  

«В своем Послании Президент высказался о развитии цифровизации и подчеркнул, что в следующем году нужно запустить Национальный центр искусственного интеллекта для школьников, студентов, исследователей и предпринимателей. Эта новость как никогда актуальна. Сегодня цифровые технологии требуются прежде всего для обеспечения  удобного обмена информацией между госструктурами и гражданами, а также для уменьшения административных нагрузок на структуры бизнеса и создания эффективной системы управления экономикой и государством. В целом это может способствовать привлечению новых умов и повлиять на обучение молодежи профессиям будущего», – подытожила она.

В завершение круглого стола другие участники мероприятия поделились своими мыслями, отмечая дальновидность главы государства. Участники дискуссии подчеркнули важность эффективного и своевременного выполнения задач и подчеркнули необходимость тесной координации между всеми уровнями власти и гражданским обществом.

#эксперты #послание #специалисты #профессии

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