Рабочих ударило током в Павлодаре: двое пострадавших – в реанимации
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
О состоянии рабочих, которых ударило током при обрезке деревьев в городе Павлодаре, рассказали врачи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Напомним, 4 июля в Павлодаре троих рабочих поразило электрическим током при обрезке деревьев. Люлька манипулятора задела линии электропередачи.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, пострадавших доставили в 1-ю городскую больницу.
«Двое мужчин 2000 и 2002 годов рождения находятся в реанимации в тяжелом состоянии с 30 и 40% ожогов поверхности тела. У третьего пациента – 2% ожогов тела, он получает лечение в ожоговом отделении», – проинформировали в управздраве.