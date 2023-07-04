Рабочих ударило током в Павлодаре: двое пострадавших – в реанимации

О состоянии рабочих, которых ударило током при обрезке деревьев в городе Павлодаре, рассказали врачи, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 4 июля в Павлодаре троих рабочих поразило электрическим током при обрезке деревьев. Люлька манипулятора задела линии электропередачи.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения области, пострадавших доставили в 1-ю городскую больницу.

«Двое мужчин 2000 и 2002 годов рождения находятся в реанимации в тяжелом состоянии с 30 и 40% ожогов поверхности тела. У третьего пациента – 2% ожогов тела, он получает лечение в ожоговом отделении», – проинформировали в управздраве.