Троих рабочих ударило током при обрезке деревьев в Павлодаре

3 человека оказались в больнице после поражения электрическим током в городе Павлодаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Происшествие случилось в Усольском микрорайоне Павлодара, около остановки «Вектор». Упал подъемник манипулятора, внутри которого находились люди.

На пульт 112 вызов поступил в 09:28.

На место выехали спасатели, сотрудники центра медицины катастроф, полиция и скорая помощь.

«Выяснилось, что при обрезке деревьев люлька манипулятора коснулась линий электропередачи. В результате трех человек поразило электрическим током. Пострадавших госпитализировали в больницу», – проинформировали в ДЧС.