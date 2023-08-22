Рабочий Наурзумского заповедника Костанайской области пострадал при пожаре

Происшествия
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Валентина Мелехова

Пострадавший доставлен в хирургическое отделение ЦРБ с ожогами 1-й и 2-й степени кистей рук и голеней ног на площади 30%. Его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. 

Пожар в заповедной зоне вспыхнул 21 августа в 16.30 в результате возгорания сухой травы и кустарников. Огонь распространился на лесные околки. Примерно еще через полчаса пожарные обнаружили еще один очаг пожара на территории этого же заповедника, а через время и третий. Сильный ветер поддерживал открытое низовое горение. Силами спасателей к утру следующего дня удалось локализовать пожар на двух участках.
«В 9.50 произведен облет территории заповедника на вертолете «Казавиалесохрана», по результатам которого открытого огня не обнаружено, угрозы распространения не имеется. Производится проливка отдельных мест горения и задымленных участков в кварталах Бишагайского лесничества, в Наурзумском лесничестве, где горел сухой камыш внутри озера, а также в районе отделения Карамайшы. На всех участках горения проводится опашка земли. На месте пожара работают 202 человека, 55 единиц техники. Общая площадь пожара устанавливается. Угрозы населенным пунктам и жертв нет», – сообщили в ДЧС Костанайской области.

#пожар #Костанайская область #пострадавший #заповедник

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