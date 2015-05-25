Общество
Работа с молодежью проводится не на должном уровне – Сапарбаев
Айнур Курамысова
В ходе форума под эгидой "Елбасымен бірге жастардың жүз қадамы" в своем выступлении заместитель Премьер-Министра Бердыбек Сапарбаев отметил, что благодаря политике Президента государством созданы все условия для поддержки и гармоничного развития молодежи. Однако, по его мнению, работа с молодежью проводится не на должном уровне, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства образования РК.

Сапарбаев отметил, что молодежные НПО сегодня – настоящая опора в вопросах патриотического воспитания, посредники между государственными органами и одной четвертой населения Казахстана, которой требуются особое внимание и поддержка. А также призвал молодежные НПО к активному участию в реализации Плана нации "100 шагов по реализации пяти институциональных реформ".

"Министерству образования вице-премьером поручено не заниматься "бумаготворчеством", а координировать работу местных органов и эффективнее реализовывать молодежную политику. Кроме этого, были даны протокольные поручения заинтересованным государственным органам", – говорится в распространенной информации.

"С докладами о совершенствовании работы организаций образования, культуры и спорта, об участии молодежи в принятии решений по вопросам формирования и реализации государственной молодежной политики выступили также министр образования и науки РК Аслан Саринжипов, министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и депутат Мажилиса Парламента РК Мейрам Бегентаев", – сообщила пресс-служба.

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