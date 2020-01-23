Работаем круглосуточно – Кульгинов поручил перейти на усиленный режим из-за непогоды
Жанат Тукпиев
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на совещании в Департаменте по чрезвычайным ситуациям поручил перейти на усиленный режим работы в связи с ухудшением погоды, передает Kazpravda.kz.
"Департамент ЧС и полиции, все коммунальные службы переходят на усиленный вариант. Это значит, что все работаем круглосуточно. Службы экстренных вызовов "101", "102", "103" работают, а также видим, что очень много вопросов поступают на "Ikomek109". По этим службам в первую очередь нужно отрабатывать звонки – особенно по вывозу снега", – сказал Кульгинов.
Кроме того, он заявил, что именно акимам районов необходимо в первую очередь организовать работу по очистке и вывозу снега.
"Мы в первую очередь чистим магистральные трассы, где социальные объекты и торгово-развлекательные центры, административные здания, школы, садики, поликлиники, больницы. Внутри дворов – это работа КСК, и здесь уже конкретная ответственность акимов районов. Где нужно, также подключайте участковых полиции", – резюмировал градоначальник.